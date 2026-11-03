Средневековая красота, дешевое пиво и спокойствие: этот город в Европе бьет рекорды туризма

Небольшой немецкий город Хемниц, который долгие годы оставался в тени популярных туристических направлений, неожиданно оказался в центре внимания путешественников. В 2025 году туристы провели здесь около 743 тысяч ночей – на 24% больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд для города, пишет Travel Off Path.

Город Хемниц. Фото: из открытых источников

Расположенный в Саксонии Хемниц с населением около 247 тысяч человек в прошлом году получил статус Культурной столицы Европы вместе с итальянской Горицией. Когда-то он был одним из крупнейших промышленных центров ГДР и назывался Карл-Маркс-Штадтом. Сегодня бывшие заводы и фабрики превращаются в творческие пространства, рестораны и галереи.

Одна из главных достопримечательностей – комплекс Wirkbau, где вместо промышленного оборудования теперь работают студии, кофейни и заведения. Исторический центр привлекает старинными ратушами, фахверковыми зданиями, Рыночной площадью и готической церковью Святого Иакова. Среди знаковых мест также Красная башня XII века и Театральная площадь с оперным театром и художественным музеем.

Любителям атмосферных прогулок стоит посетить район Шлосберг с мощеными улицами и Замковой церковью, основанной в рамках монастырского комплекса в 1136 году. Есть здесь и замок Рабенштайн, который называют самым маленьким в Саксонии.

Еще один аргумент в пользу поездки – цены. Обед обойдется примерно в $17, капучино – в $4, а бюджетный отель – от $90 за ночь. По оценке автора публикации, Хемниц также остается достаточно безопасным городом, хотя возле вокзала и в отдельных районах поздним вечером стоит соблюдать осторожность.

Главная особенность города – сочетание индустриального прошлого, исторической архитектуры и современной альтернативной культуры.

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