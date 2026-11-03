Только дважды в год: над легендарной горой Японии появляется фантастический бриллиант из солнечного света

Дважды в год в Японии можно увидеть необычное природное явление, которое называют Diamond Fuji — "Бриллиантовая Фудзи". В этот момент солнце точно совпадает с вершиной знаменитой горы, а его лучи расходятся вокруг неё, создавая впечатление сияющего бриллианта. Следующее появление этого эффекта прогнозируют 8 ноября примерно в 16:30 по местному времени.

Бриллиантовая Фудзи. Фото: Prtimes.jp

Одним из лучших мест для наблюдения станет Tokyo Skytree — известная телевизионная башня и одна из главных достопримечательностей японской столицы. Увидеть гору Фудзи можно будет с двух смотровых площадок: расположенной на высоте 350 метров и галереи на высоте 450 метров. Впрочем, для этого необязательно подниматься именно на башню: при благоприятной погоде явление можно заметить и с других достаточно высоких мест в Токийском регионе, откуда открывается вид на гору.

У Tokyo Skytree есть и особая символическая история. Согласно местным представлениям, башня расположена на так называемой линии силы — условном прямом маршруте, который соединяет гору Фудзи, храм Мэйдзи, Императорский дворец и святилище Касима. Эти места считают средоточиями духовной энергии. Поэтому наблюдение за "Бриллиантовой Фудзи" именно с башни, согласно традиции, якобы помогает зарядиться положительной энергией на следующие месяцы.

Для посещения смотровых площадок 8 ноября будут действовать обычные тарифы Tokyo Skytree. Условия наблюдения зависят от погоды: облака, дождь или непогода могут скрыть гору или солнце. Поэтому даже высота смотровой площадки не гарантирует незабываемого зрелища. Перед поездкой стоит проверить прогноз и состояние неба над Фудзи.

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