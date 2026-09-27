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Часник у валізі та плювок через плече: дивні забобони туристів з усього світу

Перед дорогою в різних країнах розливаютьть воду, сідають на валізу та уникають певних чисел

27 вересня 2026, 14:51
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Сергій Кречмаровський

Подорожі пов'язані не лише з квитками, багажем і плануванням маршруту. У різних країнах досі існують прикмети та забобони, які, за повір'ями, мають захистити мандрівника від неприємностей і забезпечити щасливу дорогу.

Часник у валізі та плювок через плече: дивні забобони туристів з усього світу

Подорожі та прикмети: які забобони супроводжують туристів у різних країнах. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

  • Часник у валізі. На Балканах, зокрема в Боснії і Герцеговині, Греції та Італії, сирий часник можуть покласти в багаж перед поїздкою. Вважається, що він захищає від негативної енергії, пристріту та невдач у дорозі.

  • Плюнути через плече. У Норвегії існує традиція вимовляти "Tvi tvi" — звук, що імітує плювок. Іноді мандрівника проводжають трьома символічними плювками через плече. Вважається, що такий ритуал відганяє злих духів і приносить удачу.

  • Сісти на валізу. У слов'янській традиції перед далекою дорогою іноді ненадовго сідають на багаж і мовчать. Ця пауза має допомогти позбутися негативної енергії та захистити людину в дорозі.

  • Хлюпнути водою вслід. У Сербії, інших країнах Балкан і деяких регіонах Близького Сходу воду можуть вилити на землю за людиною, яка вирушає в дорогу. Вода символізує легкий і плавний рух, тому ритуал має забезпечити подорож без перешкод.

  • Обережно з числами. У західних країнах багато хто уникає числа 13, тоді як у Китаї, Японії та Кореї поганою репутацією користується четвірка через співзвучність зі словом "смерть". В Італії нещасливим вважають число 17. Його римський запис XVII можна переставити у VIXI — латинський вислів зі значенням "моє життя закінчилося".

Є й інші незвичайні прикмети. У Болгарії не радять одразу підмітати після того, як людина пішла, щоб разом зі сміттям не "вимести" її удачу. А деякі забобонні пасажири перед посадкою торкаються корпусу літака, сприймаючи це як своєрідний захисний ритуал.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо Людвіг II створив свій казковий замок



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/culture/strange-travel-superstitions
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