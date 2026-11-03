Лише двічі на рік: над легендарною горою Японії з'являється фантастичний діамант із сонячного світла

Двічі на рік у Японії можна побачити незвичайне природне явище, яке називають Diamond Fuji — "Діамантова Фудзі". У цей момент сонце точно збігається з вершиною знаменитої гори, а його промені розходяться навколо неї, створюючи враження сяйливого діаманта. Наступну появу цього ефекту прогнозують 8 листопада приблизно о 16:30 за місцевим часом.

Діамантова Фудзі. Фото: Prtimes.jp

Одним із найкращих місць для спостереження стане Tokyo Skytree — відома телевізійна вежа та одна з головних пам'яток столиці Японії. Побачити гору Фудзі можна буде з двох оглядових майданчиків: розташованого на висоті 350 метрів і галереї на висоті 450 метрів. Втім, для цього не обов'язково підніматися саме на вежу: за сприятливої погоди явище можна помітити й з інших достатньо високих місць у Токійському регіоні, звідки відкривається краєвид на гору.

Tokyo Skytree має й особливу символічну історію. За місцевими уявленнями, вежа розташована на так званій лінії сили — умовному прямому маршруті, що поєднує гору Фудзі, храм Мейдзі, Імператорський палац і святилище Касіма. Ці місця вважають осередками духовної енергії. Тому спостереження за "Діамантовою Фудзі" саме з вежі, згідно з традицією, нібито допомагає зарядитися позитивною енергією на наступні місяці.

Для відвідування оглядових майданчиків 8 листопада діятимуть звичайні тарифи Tokyo Skytree. Умови спостереження залежать від погоди: хмари, дощ або негода можуть закрити гору чи сонце. Тож навіть висота оглядового майданчика не гарантує незабутнього видовища. Перед поїздкою варто перевірити прогноз і стан неба над Фудзі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про гігантського сома під Японією: істоту, яку століттями звинувачували в руйнівних землетрусах