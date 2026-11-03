Середньовічна краса, дешеве пиво та спокій: це місто в Європі б'є рекорди туризму

Невелике німецьке місто Хемніц, яке довгі роки залишалося в тіні популярних туристичних напрямків, несподівано опинилося у центрі уваги мандрівників. 2025 року туристи провели тут близько 743 тисяч ночей – на 24% більше, ніж роком раніше. Це абсолютний рекорд для міста, пише Travel Off Path.

Місто Хемніц. Фото: із відкритих джерел

Розташований у Саксонії Хемніц із населенням близько 247 тисяч осіб минулого року отримав статус Культурної столиці Європи разом із італійською Горицією. Колись він був одним із найбільших промислових центрів НДР і називався Карл-Маркс-Штадтом. Сьогодні колишні заводи та фабрики перетворюються на творчі простори, ресторани та галереї.

Однією з головних визначних пам'яток є комплекс Wirkbau, де замість промислового обладнання тепер працюють студії, кав'ярні та заклади. Історичний центр приваблює старовинними ратушами, фахверковими будинками, Ринковою площею та готичною церквою Святого Якова. Серед знакових місць також Червона вежа XII століття та Театральна площа з оперним театром та художнім музеєм.

Любителям атмосферних прогулянок варто відвідати район Шлосберг із брукованими вулицями та Замковою церквою, заснованою в рамках монастирського комплексу у 1136 році. Є тут і замок Рабенштайн, який називають найменшим у Саксонії.

Ще один аргумент на користь подорожі – ціни. Обід коштуватиме приблизно $17, капучино – $4, а бюджетний готель – від $90 за ніч. За оцінкою автора публікації, Хемніц також залишається досить безпечним містом, хоча біля вокзалу і в окремих районах пізно ввечері варто бути обережними.

Головна особливість міста – поєднання індустріального минулого, історичної архітектури та сучасної альтернативної культури.

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