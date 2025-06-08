Туризм в режиме восстановления: куда украинцы путешествуют больше всего в 2025 году

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Slava Kot
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают путешествовать как за границу, так и в пределах страны. По оценкам туроператоров, 2025 стал очередным шагом в восстановлении туристического сектора: возросло количество поездок, а также укрепилась структура запросов — снова доминируют курортные направления. В то же время, доля автобусных путешествий увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, а внутренний туризм продолжил расти вопреки всем рискам.
Куда украинцы путешествуют во время войны
По информации туроператора Join UP!, чаще всего украинцы летом 2025 выбирают Турцию, Египет, Тунис и Албанию. Первые два направления сохраняют лидерство благодаря системе "все включено", удобной логистике и привычной туристической инфраструктуре.
Цены на 7-дневный отдых в Турции стартуют от 16 127 грн на двоих с перелетом или от 11 726 грн автобусом. Правда, автобусная поездка длится 30–40 часов, однако это позволяет существенно сэкономить.
Курорты Анталии, Кемера и Алании привлекают туристов системой "все включено", высоким уровнем сервиса и разнообразными развлечениями. Цены на туры варьируются в зависимости от уровня гостиницы и сезона. Например, 7-дневный тур в гостиницу 5* в Кемере может стоить от 791 € на человека.
Интересно, что вдобавок к традиционным турецким курортам, украинцы все чаще бронируют отели в регионах, где меньше толпы — в частности, на эгейском побережье.
Египет — более дорогой, от 16 969 грн, но стабильно популярен среди семей с детьми. Как отмечают в Join UP!, здешняя туристическая инфраструктура в последние годы активно "украинизируется": в отелях появились украинские каналы, работают украиноязычные гиды, играет украинская музыка. Настоящей новинкой 2025 года стал курорт Аламейн – альтернатива для тех, кто уже бывал в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде.
Тунис также привлекает системой "all inclusive", а его стоимость стартует от 19 875 грн за неделю на двоих. По словам туроператоров, хоть отели там более скромные, чем в Турции, зато страна известна талассотерапией – популярной SPA-практикой с использованием морской воды, солей и грязей. К тому же жара в Тунисе переносится легче благодаря ветрам из Средиземного моря.
Самым доступным из популярных направлений стала Албания — от 15 199 грн. Ее выбирают те, кто хочет умеренный по цене отдых на Адриатике без туристов.
В 2025 году также растет популярность экзотических направлений. Объединенные Арабские Эмираты привлекают роскошь и современные технологии. Шри-Ланка предлагает экзотическую природу и культурное наследие. Доминикана и Занзибар становятся все более популярны среди тех, кто ищет пляжного отдыха с элементами экзотики.
Отдельная категория – страны Средиземного моря: Греция, Испания и Кипр. По данным Join UP!, спрос на эти направления растет каждый год, особенно среди опытных путешественников.
Греция предлагает широкий выбор: от острова Крит до Афин и Салоник. Цены – от 20 205 грн с перелетом или от 15 175 грн автобусом. Украинцы привлекаются здесь не только пляжами, но и старинными достопримечательностями, греческой кухней и качественным сервисом.
Стоимость 7-дневного тура в Испанию начинается от 21 975 грн. Среди курортов популярностью пользуются Коста-Брава, Коста-Дорада и Пальма-де-Майорка. А для сочетания городского туризма с пляжным отдыхом часто выбирают Барселону.
Кипр ориентирован на две ключевые группы туристов: молодежь, выбирающая ночную жизнь Ая-Напы, и семьи, едущие на спокойные курорты Протарас или Пафос. Минимальная цена тура — от 22 457 грн, а главным преимуществом острова является 74 пляжа с "голубым флагом", что гарантирует экологичность и чистоту.
Спрос на автобусные туры в 2025 году вырос вдвое, отмечают туроператоры. Они позволяют сэкономить, а также не зависят от нестабильных авиасообщений. Чаще всего путешественники выбирают Болгарию – от 9 103 грн за неделю на двоих. Автобусы отправляются не только из Львова или Киева, но и из Харькова, Запорожья, Черновцов и Ужгорода.
Еще одно популярное направление – Черногория, куда из Украины можно доехать из Мукачево, Берегового, Стрыя, Житомира или Ровно. Стоимость – от 10 636 грн. Здешние пляжи, горы и старинные города производят незабываемые впечатления даже без перелетов.
По данным Государственного агентства по развитию туризма, в 2024 году внутренний туризм в Украине практически вернулся к уровню 2019 года. Объем налоговых поступлений от туризма составил 2,94 млрд грн – это на 44% больше, чем в 2023-м.
Больше всего внутренних туристов принимают Карпаты, Киевщина, Львовщина, а также Одесская область, где функционирует часть курортной инфраструктуры несмотря на военное положение.
В 2025 году в Украине наблюдается рост интереса к эко-туризму. Шацкие озера и Национальный природный парк Синевир предлагают новые экологические маршруты и активный отдых на природе.
Гастрономический туризм также набирает популярность. Закарпатье, Полтавщина и Львов предлагают кулинарные туры, фестивали и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.
Учитывая высокий спрос, туроператоры ожидают, что во второй половине 2025 года украинцы будут активнее бронировать осенние и зимние туры, в частности в горнолыжные курорты Европы, а также в Азию — Таиланд, Вьетнам, Индонезию. Параллельно возобновляются запросы на внутренний культурный туризм – Чернигов, Каменец-Подольский, Ужгород.
Как утверждают в компании Join UP!, украинский турист в 2025 году – это уже не просто отдыхающий, а стратег. Он сравнивает, ищет выгоду, учитывает безопасность и инфраструктуру. Но главное – не отказывается от мечт, даже в военное время.
Туристическая отрасль Украины находится в режиме ожидания прекращения боевых действий. После войны должны открыться широкие возможности для дальнейшего развития. Но для этого необходимо не только модернизировать инфраструктуру и обеспечить безопасность, но активно продвигать имидж Украины как открытой, интересной и безопасной страны для путешествий. Особую роль могут сыграть тематические маршруты, связанные с историей сопротивления, волонтерства и восстановления, которые будут привлекать как иностранцев, так и внутренних туристов. В сочетании с развитием малого бизнеса, культурного туризма и экологических инициатив, это создаст новый, более устойчивый образ украинского туризма в глобальном контексте.
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