Туризм в режиме восстановления: куда украинцы путешествуют больше всего в 2025 году

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают путешествовать как за границу, так и в пределах страны. По оценкам туроператоров, 2025 стал очередным шагом в восстановлении туристического сектора: возросло количество поездок, а также укрепилась структура запросов — снова доминируют курортные направления. В то же время, доля автобусных путешествий увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, а внутренний туризм продолжил расти вопреки всем рискам.

Куда украинцы путешествуют во время войны

Самые популярные зарубежные направления

По информации туроператора Join UP!, чаще всего украинцы летом 2025 выбирают Турцию, Египет, Тунис и Албанию. Первые два направления сохраняют лидерство благодаря системе "все включено", удобной логистике и привычной туристической инфраструктуре.

Цены на 7-дневный отдых в Турции стартуют от 16 127 грн на двоих с перелетом или от 11 726 грн автобусом. Правда, автобусная поездка длится 30–40 часов, однако это позволяет существенно сэкономить.

Курорты Анталии, Кемера и Алании привлекают туристов системой "все включено", высоким уровнем сервиса и разнообразными развлечениями. Цены на туры варьируются в зависимости от уровня гостиницы и сезона. Например, 7-дневный тур в гостиницу 5* в Кемере может стоить от 791 € на человека.

Интересно, что вдобавок к традиционным турецким курортам, украинцы все чаще бронируют отели в регионах, где меньше толпы — в частности, на эгейском побережье.

Египет — более дорогой, от 16 969 грн, но стабильно популярен среди семей с детьми. Как отмечают в Join UP!, здешняя туристическая инфраструктура в последние годы активно "украинизируется": в отелях появились украинские каналы, работают украиноязычные гиды, играет украинская музыка. Настоящей новинкой 2025 года стал курорт Аламейн – альтернатива для тех, кто уже бывал в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде.

Тунис также привлекает системой "all inclusive", а его стоимость стартует от 19 875 грн за неделю на двоих. По словам туроператоров, хоть отели там более скромные, чем в Турции, зато страна известна талассотерапией – популярной SPA-практикой с использованием морской воды, солей и грязей. К тому же жара в Тунисе переносится легче благодаря ветрам из Средиземного моря.

Самым доступным из популярных направлений стала Албания — от 15 199 грн. Ее выбирают те, кто хочет умеренный по цене отдых на Адриатике без туристов.

В 2025 году также растет популярность экзотических направлений. Объединенные Арабские Эмираты привлекают роскошь и современные технологии. Шри-Ланка предлагает экзотическую природу и культурное наследие. Доминикана и Занзибар становятся все более популярны среди тех, кто ищет пляжного отдыха с элементами экзотики.

Выбор средиземноморских курортов

Отдельная категория – страны Средиземного моря: Греция, Испания и Кипр. По данным Join UP!, спрос на эти направления растет каждый год, особенно среди опытных путешественников.

Греция предлагает широкий выбор: от острова Крит до Афин и Салоник. Цены – от 20 205 грн с перелетом или от 15 175 грн автобусом. Украинцы привлекаются здесь не только пляжами, но и старинными достопримечательностями, греческой кухней и качественным сервисом.

Стоимость 7-дневного тура в Испанию начинается от 21 975 грн. Среди курортов популярностью пользуются Коста-Брава, Коста-Дорада и Пальма-де-Майорка. А для сочетания городского туризма с пляжным отдыхом часто выбирают Барселону.

"Испания – это о жизни на полную: прогулки, гастрономия, шоппинг", – говорят в Join UP!

Кипр ориентирован на две ключевые группы туристов: молодежь, выбирающая ночную жизнь Ая-Напы, и семьи, едущие на спокойные курорты Протарас или Пафос. Минимальная цена тура — от 22 457 грн, а главным преимуществом острова является 74 пляжа с "голубым флагом", что гарантирует экологичность и чистоту.

Путешествия автобусом: тренд экономии

Спрос на автобусные туры в 2025 году вырос вдвое, отмечают туроператоры. Они позволяют сэкономить, а также не зависят от нестабильных авиасообщений. Чаще всего путешественники выбирают Болгарию – от 9 103 грн за неделю на двоих. Автобусы отправляются не только из Львова или Киева, но и из Харькова, Запорожья, Черновцов и Ужгорода.

Еще одно популярное направление – Черногория, куда из Украины можно доехать из Мукачево, Берегового, Стрыя, Житомира или Ровно. Стоимость – от 10 636 грн. Здешние пляжи, горы и старинные города производят незабываемые впечатления даже без перелетов.

Внутренний туризм: рост вопреки войне

По данным Государственного агентства по развитию туризма, в 2024 году внутренний туризм в Украине практически вернулся к уровню 2019 года. Объем налоговых поступлений от туризма составил 2,94 млрд грн – это на 44% больше, чем в 2023-м.

"Наибольшую долю – 66,5% – обеспечили гостиницы: 1,95 млрд грн", – сообщают в ДАРТ. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Рост фиксируется также по количеству налогоплательщиков в секторе – плюс 7%.

Больше всего внутренних туристов принимают Карпаты, Киевщина, Львовщина, а также Одесская область, где функционирует часть курортной инфраструктуры несмотря на военное положение.

В 2025 году в Украине наблюдается рост интереса к эко-туризму. Шацкие озера и Национальный природный парк Синевир предлагают новые экологические маршруты и активный отдых на природе.

Гастрономический туризм также набирает популярность. Закарпатье, Полтавщина и Львов предлагают кулинарные туры, фестивали и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.

Что дальше?

Учитывая высокий спрос, туроператоры ожидают, что во второй половине 2025 года украинцы будут активнее бронировать осенние и зимние туры, в частности в горнолыжные курорты Европы, а также в Азию — Таиланд, Вьетнам, Индонезию. Параллельно возобновляются запросы на внутренний культурный туризм – Чернигов, Каменец-Подольский, Ужгород.

Как утверждают в компании Join UP!, украинский турист в 2025 году – это уже не просто отдыхающий, а стратег. Он сравнивает, ищет выгоду, учитывает безопасность и инфраструктуру. Но главное – не отказывается от мечт, даже в военное время.

Туристическая отрасль Украины находится в режиме ожидания прекращения боевых действий. После войны должны открыться широкие возможности для дальнейшего развития. Но для этого необходимо не только модернизировать инфраструктуру и обеспечить безопасность, но активно продвигать имидж Украины как открытой, интересной и безопасной страны для путешествий. Особую роль могут сыграть тематические маршруты, связанные с историей сопротивления, волонтерства и восстановления, которые будут привлекать как иностранцев, так и внутренних туристов. В сочетании с развитием малого бизнеса, культурного туризма и экологических инициатив, это создаст новый, более устойчивый образ украинского туризма в глобальном контексте.