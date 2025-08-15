Государственный газ в Украине воровали миллионами кубометров: кого поймали на масштабной схеме

В Украине разоблачили масштабную схему кражи топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты дела в течение февраля-июня 2023 года украли государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн. По данным расследования, в организации схемы причастен экс-руководителя местной частной компании в сфере газоснабжения. Он тогда занимал должность главы правления этого предприятия.

"Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала "голубое" топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь. В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье", — сообщили в СБУ.

Однако вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты совершили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.

Фигуранты дела прикрывались "исключительными обстоятельствами", чтобы оправдать преступление, и продолжали отбор природного газа для покрытия потребностей компании. А полученные при этом доходы распределяли между собой.

По данным СБУ, таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы".

Экс-руководителю частной компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет заключения.

