Государственный газ в Украине воровали миллионами кубометров: кого поймали на масштабной схеме

Кречмаровская Наталия
В Украине разоблачили масштабную схему кражи топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Газ. Иллюстративное фото
В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты дела в течение февраля-июня 2023 года украли государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн. По данным расследования, в организации схемы причастен экс-руководителя местной частной компании в сфере газоснабжения. Он тогда занимал должность главы правления этого предприятия.
Однако вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты совершили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.
Фигуранты дела прикрывались "исключительными обстоятельствами", чтобы оправдать преступление, и продолжали отбор природного газа для покрытия потребностей компании. А полученные при этом доходы распределяли между собой.
По данным СБУ, таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы".
Экс-руководителю частной компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц, использование вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 6 лет заключения.
