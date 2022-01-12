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Как выглядит ТОП самых "инстаграмных" пляжей мира

Какие пляжи получают наибольшее количество "публикаций на метр"

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной
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Составлен ТОП пляжей мира, фотографии которых люди чаще всего выкладывают в социальную сеть Instagram. Список был опубликован издание The Sun, ссылаясь на данные LuxuryHotel. 

Как выглядит ТОП самых "инстаграмных" пляжей мира

ТОП пляжей мира. Фото из открытых источников

Для составления рейтинга эксперты сопоставили длину береговых линий пляжей с общим числом опубликованных постов. Таким образом они выяснили, какие пляжи мира получают наибольшее количество "публикаций на метр". 

Список самых "инстаграмных" пляже выглядит следующим образом:

• Первую строчку рейтинга занял Райский пляж на острове Пхукет. Его результат составил 5966 постов на метр;

• На второй позиции пляж Келингкинг на Бали - 3644 постов на метр пляжа;

• Южный пляж в американском городе Майами - 2117 публикаций;

• пляж Бондай-Бич в Сиднее -2075 публикаций;

• Замыкает пятерку самых "инстаграмных" пляжей мира Понта Негра в городе Натал (Бразилия) 

Также в ТОП-10 пляжей вошли: пляж Барселонета (Испания), Залив Майя (Тайланд), Эрли-Бич (Австралия), Гласс Бич и Венис Бич (США).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что по прогнозам Всемирного банка, рост глобальной экономики в этом году замедлится до 4,1% с 5,5%. Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал перспективы мировой экономики в этом году "мрачными". Среди возможных причин он выделил последствия пандемии, инфляции и неравенство в мире.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Instagram готовит ожидаемую многими функцию. Разработчики могут добавить возможность редактирования сетки профиля. Это позволит пользователям менять местами публикации в профиле. 



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Источник: https://www.thesun.co.uk/travel/17274591/beach-holiday-bondi-paradise-miami/
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