Как выглядит ТОП самых "инстаграмных" пляжей мира

Составлен ТОП пляжей мира, фотографии которых люди чаще всего выкладывают в социальную сеть Instagram. Список был опубликован издание The Sun, ссылаясь на данные LuxuryHotel.

ТОП пляжей мира. Фото из открытых источников

Для составления рейтинга эксперты сопоставили длину береговых линий пляжей с общим числом опубликованных постов. Таким образом они выяснили, какие пляжи мира получают наибольшее количество "публикаций на метр".

Список самых "инстаграмных" пляже выглядит следующим образом:

• Первую строчку рейтинга занял Райский пляж на острове Пхукет. Его результат составил 5966 постов на метр;

• На второй позиции пляж Келингкинг на Бали - 3644 постов на метр пляжа;

• Южный пляж в американском городе Майами - 2117 публикаций;

• пляж Бондай-Бич в Сиднее -2075 публикаций;

• Замыкает пятерку самых "инстаграмных" пляжей мира Понта Негра в городе Натал (Бразилия)

Также в ТОП-10 пляжей вошли: пляж Барселонета (Испания), Залив Майя (Тайланд), Эрли-Бич (Австралия), Гласс Бич и Венис Бич (США).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что по прогнозам Всемирного банка, рост глобальной экономики в этом году замедлится до 4,1% с 5,5%. Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал перспективы мировой экономики в этом году "мрачными". Среди возможных причин он выделил последствия пандемии, инфляции и неравенство в мире.



Также сайт "Комментарии" писал о том, что Instagram готовит ожидаемую многими функцию. Разработчики могут добавить возможность редактирования сетки профиля. Это позволит пользователям менять местами публикации в профиле.





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