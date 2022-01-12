Как выглядит ТОП самых "инстаграмных" пляжей мира

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Денис Подставной
Составлен ТОП пляжей мира, фотографии которых люди чаще всего выкладывают в социальную сеть Instagram. Список был опубликован издание The Sun, ссылаясь на данные LuxuryHotel.
ТОП пляжей мира. Фото из открытых источников
Для составления рейтинга эксперты сопоставили длину береговых линий пляжей с общим числом опубликованных постов. Таким образом они выяснили, какие пляжи мира получают наибольшее количество "публикаций на метр".
Список самых "инстаграмных" пляже выглядит следующим образом:
• Первую строчку рейтинга занял Райский пляж на острове Пхукет. Его результат составил 5966 постов на метр;
• На второй позиции пляж Келингкинг на Бали - 3644 постов на метр пляжа;
• Южный пляж в американском городе Майами - 2117 публикаций;
• пляж Бондай-Бич в Сиднее -2075 публикаций;
• Замыкает пятерку самых "инстаграмных" пляжей мира Понта Негра в городе Натал (Бразилия)
Также в ТОП-10 пляжей вошли: пляж Барселонета (Испания), Залив Майя (Тайланд), Эрли-Бич (Австралия), Гласс Бич и Венис Бич (США).
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что по прогнозам Всемирного банка, рост глобальной экономики в этом году замедлится до 4,1% с 5,5%. Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал перспективы мировой экономики в этом году "мрачными". Среди возможных причин он выделил последствия пандемии, инфляции и неравенство в мире.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что Instagram готовит ожидаемую многими функцию. Разработчики могут добавить возможность редактирования сетки профиля. Это позволит пользователям менять местами публикации в профиле.
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