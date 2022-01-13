Туристы обязательно должны их посетить: красивые и уникальные пляжи в мире (ФОТО)

В мире есть много замечательных мест, которые могут поразить туристов. Среди всех волшебных уголков на Земле особое место в топе самых красивых мостов занимают – пляжи. Ведь на некоторых пляжах в мире есть нечто большее, чем просто песок и вода. Там можно увидеть необычный песок, существ, которых никто не найдет на обычном пляже, как, например, свинок, болтающийся в кристально чистой голубой воде. Итак, если туристы хотят сделать свой пляжный отдых особенным, вот несколько уникальных пляжей по всему миру. Об их красоте и особенностях пишет thetravel.

Гласс-Бич-Калифорния, США (фото из открытых источников)

Пляж со свинками-Багами





Вместо разных разновидностей рыб, танцующих в прозрачных водах райского уголка, место заняли дикие свинки. Если туристы любят необычный отдых, это тоже самое идеальное место. Вместе с козами и бродячими кошками свиньи – единственные жители Эксумы. Количество поросят составляет не менее 25, а их размеры – от новорожденных поросят до взрослых животных. Существует множество народных сказок об истории свиней и их интересно послушать.

Гласс-Бич-Калифорния, США





Красочная береговая линия Гласс-Бич или Стеклянного пляжа расположена в парке штата Маккеррич в Форт-Брэгге. Пляж действительно уникален своей историей побережья. К сожалению, камни яркие, которые здесь есть, происходят из мусора людей, что они выбросили на разных побережьях и в окрестностях Калифорнии. Через несколько лет кусочки были гладкими и начали светиться. Камешки выглядят волшебно, лежа на белом песке пляжа. Именно поэтому сюда приезжают многие туристы полюбоваться красотой.

Черный Пляж-Исландия





В столице Исландии расположен Черный пляж, на котором есть базальтовые скалы, находящиеся на берегу моря. Он уникален из-за черного песка, образовавшегося в результате вулканической активности. Этот пляж особенный, потому что туристы здесь не могут плавать в воде. Это может быть опасно, даже стоя у воды, особенно если погода ужасная. Туристы должны осторожно подниматься на скалы, чтобы сфотографироваться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как выглядит ТОП "инстаграммных" пляжей мира.

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