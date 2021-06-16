Украина вошла в список лучших стран для туристических походов

Украина — одна из тех стран, где природа поражает многообразием и удивительной красотой. Недаром украинские живописные пейзажи и ландшафты часто так привлекают туристов из разных уголков мира. А теперь еще и выяснилось, что Украина вошла в список лучших европейских стран для туристических пеших прогулок. Рейтинг был составлен сайтом Save on Energy для того, чтобы познакомить туристов с лучшими уголками мира для походов.

Туристические походы в Украине. Фото: unsplash.com

Исследование проводилось на основе нескольких факторов, среди которых: средняя длина прогулки, среднее увеличение высоты, средний рейтинг.

На основе всех данных было прослежено, какие европейские страны занимают передовые места по количеству туристических походов.

По результатам исследования, украинские земли оказались отличным выбором для долгих походов по средней длине маршрута 23 682 метров. Также Украина заняла второе место в категории лучших европейских стран для пеших прогулок вверх. На первом месте расположился Лихтенштейн.

Среди стран с самыми высокими рейтингами походов назвали: Ирландию, Исландию, Великобританию, Италию, Испанию, Швейцарию, Норвегию, Германию, Францию, Португалию, Бельгию, Данию и Люксембург.

А вот меньше всего туристических походов прослежено в Болгарии, Финляндии и Эстонии. Беларусь в этом рейтинге имеет самый низкий показатель.

Зато в списке стран с пешими прогулками на равнине Эстония и Беларусь имеют более высокие показатели.

Издание "Комментарии" ранее писало, что Украина и Турция договорились сотрудничать в направлении развития туризма. Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер назвала решение об углубленном сотрудничестве стран в туристической отрасли оправданным и своевременным.

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