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10 европейских городов, которые следует посетить зимой

Названы популярные города Европы, в которые следует приезжать для отдыха и путешествий в зимний период.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Лето автоматически считается временем для путешествий, ведь совпадает со временем отпусков, каникул и теплой погоды. Однако некоторые города еще лучше показывают себя зимой. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph собрал 10 европейских городов для путешествий зимой.

10 европейских городов, которые следует посетить зимой

Хельсинки попало в список из 10 городов, которые следует посетить зимой. Фото из открытых источников

Все эти 10 городов на европейской карте имеют много интересного в августе. Но благодаря сезонным праздникам, рождественским ярмаркам или просто отсутствию толпы, каждый из них может стать еще лучшим вариантом для путешествий зимой и отдыха в Европе.


В некоторых городах можно сбежать от зимы, например, поехав в Севилью или Санта-Круз-де-Тенерифе, где температура зимой может достигать 15-20 градусов. В то время как в Бирмингеме, Хельсинки или Берлине можно насладиться большими рождественскими ярмарками и новогодним настроением. А вот Салоники, Венеция и Ницца зимой станет отличным местом без толп надоедливых туристов.

Список из 10 европейских городов, которые следует посетить зимой, можно увидеть ниже:

  • Севилья
  • Бирмингем
  • Берлин
  • Салоники
  • Хельсинки
  • Венеция
  • Вена
  • Санта-Круз-де-Тенерифе
  • Ницца
  • Валенсия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших стран мира, которые стоит посетить хоть раз в жизни. В список из 10 стран попали такие туристические направления, как Таиланд, Греция, Индонезия и другие. Кроме того, был составлен рейтинг небольших поселений, где делают одни из лучших фотографий для Instagram.

Также "Комментарии" писали, что бортпроводница одной из крупнейших авиакомпаний рассказала о лучших и худших пассажирах. Такое наблюдение стюардесса сделала за десять лет работы.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/european-cities-best-in-winter-berlin-seville-venice-vienna/
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