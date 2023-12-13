Лето автоматически считается временем для путешествий, ведь совпадает со временем отпусков, каникул и теплой погоды. Однако некоторые города еще лучше показывают себя зимой. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph собрал 10 европейских городов для путешествий зимой.



Хельсинки попало в список из 10 городов, которые следует посетить зимой. Фото из открытых источников

Все эти 10 городов на европейской карте имеют много интересного в августе. Но благодаря сезонным праздникам, рождественским ярмаркам или просто отсутствию толпы, каждый из них может стать еще лучшим вариантом для путешествий зимой и отдыха в Европе.

В некоторых городах можно сбежать от зимы, например, поехав в Севилью или Санта-Круз-де-Тенерифе, где температура зимой может достигать 15-20 градусов. В то время как в Бирмингеме, Хельсинки или Берлине можно насладиться большими рождественскими ярмарками и новогодним настроением. А вот Салоники, Венеция и Ницца зимой станет отличным местом без толп надоедливых туристов.

Список из 10 европейских городов, которые следует посетить зимой, можно увидеть ниже:

Севилья

Бирмингем

Берлин

Салоники

Хельсинки

Венеция

Вена

Санта-Круз-де-Тенерифе

Ницца

Валенсия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших стран мира, которые стоит посетить хоть раз в жизни. В список из 10 стран попали такие туристические направления, как Таиланд, Греция, Индонезия и другие. Кроме того, был составлен рейтинг небольших поселений, где делают одни из лучших фотографий для Instagram.

Также "Комментарии" писали, что бортпроводница одной из крупнейших авиакомпаний рассказала о лучших и худших пассажирах. Такое наблюдение стюардесса сделала за десять лет работы.