Самые худшие места на планете: что думают путешественник-рекордсмен и ИИ

Американский путешественник Инди Нельсон посетил все страны мира и вошел в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество использованных авиалиний — 170. Свое кругосветное путешествие он совершил за рекордные 18 месяцев, начав его в 2018 году, когда ему было всего 22 года, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

Коморские острова

Идея посетить все страны мира пришла к Инди, когда он находился в Северной Корее, которую, кстати, оценивает как положительный опыт. Чтобы осуществить свою мечту, после окончания колледжа Инди взял ссуду на сумму 80 тысяч долларов.

По его словам, путешествие было преисполнено приключений и опасностей. Четыре раза Инди задерживали по подозрению в шпионаже — в Иране, Ливии, Папуа-Новой Гвинее и России (куда, по его словам, и не стоило ехать). Меньше всего ему понравилось на Коморских островах, тогда как Камбоджа оставила очень положительные впечатления.

Инди советует путешественникам провести три месяца в Индии, Камбодже или Центральной Азии, ведь этот опыт меняет взгляды на мир.

Кстати, попасть в Книгу рекордов Гиннесса Инди не планировал и узнал об этом только по возвращении в США.

Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие, по его мнению, страны в мире являются худшими для туристов. И мнение ИИ не совпало с мнением путешественника-рекордсмена. В частности, по мнению ИИ, для туристов худшими странами являются Сирия, Афганистан, Северная Корея, Йемен, Ливия, Сомали и Центральная африканская республика.

Все эти страны по мнению ИИ не стоит посещать из-за серьезных угроз безопасности, высокого уровня насилия, вооруженных конфликтов и возможности терактов. По мнению ИИ, Северная Корея не гостеприимна для туристов, ведь там можно попасть в тюрьму за нарушение законов о существовании которых они могут даже не догадываться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о туристических локациях, которые опасны для туристов.



