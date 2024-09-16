Туристы часто травятся едой all inclusive: ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых

Очень часто туристы при выборе отдыха выбирают систему из all inclusive. Впрочем, питание этой системы может скрывать определенные риски, особенно на бюджетных курортах.

Аll inclusive

В частности, эксперт по страхованию путешествий из компании Good to Go Грант Винтер считает, что еда и напитки в развивающихся странах могут содержать вредные микроорганизмы и быть источником таких опасных заболеваний, как холера, тиф и гепатит А. Кроме того, путешественники часто страдают от расстройств желудка, в том числе рвоты и диареи, после употребления местной пищи, сообщает Daily Express.

Чтобы избежать таких неприятностей во время отдыха, эксперт дал ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых.

Совет №1: нужно пить исключительно бутылированную воду

В частности, Грант Винтер советует употреблять только бутилированную воду, убедившись, что бутылка имеет плотно закрытую крышку. Если доступа к такой воде нет, следует употреблять кипяченую воду или использовать хлорные таблетки или йод для очистки, хотя йод рекомендуется использовать ограниченно.

Совет №2: приходить к столу как можно раньше

Чтобы избежать испорченной пищи, эксперт советует приходить на шведский стол раньше, чтобы получить свежие блюда. Также следует избегать пищи, над которой летают мухи, и употреблять в пищу только те фрукты и овощи, которые вы почистили самостоятельно.

Совет №3: откажитесь от добавления льда в напитки

Здесь все просто, эксперт отмечает, что часто на курортах лед могут изготавливать из обычной не бутылированной воды.

Совет №4: нужно остерегаться пищевых отравлений

Прежде чем заказать еду в экзотических странах, следует быть уверенным в ее безопасности. Например, недостаточно приготовленная тропическая рыба может вызвать отравление сигуатерой, а непастеризованные молочные продукты, такие как мороженое от уличных продавцов, могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка.

Совет №5: необходимо соблюдать личную гигиену

Эксперты рекомендуют всегда мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также пользоваться антисептиком для рук во время пребывания вне дома.

Такие простые правила помогут туристам избежать неприятностей во время отдыха и насладиться своей поездкой по полной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, где можно недорого отдохнуть.



