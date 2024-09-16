logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Путешествия 2024 Туристы часто травятся едой all inclusive: ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых
commentss НОВОСТИ Все новости

Туристы часто травятся едой all inclusive: ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых

Оказывается, едой all inclusive тоже травятся, поэтому эксперт раскрыл секреты, как сохранить здоровье

16 сентября 2024, 16:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Очень часто туристы при выборе отдыха выбирают систему из all inclusive. Впрочем, питание этой системы может скрывать определенные риски, особенно на бюджетных курортах.

Туристы часто травятся едой all inclusive: ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых

Аll inclusive

В частности, эксперт по страхованию путешествий из компании Good to Go Грант Винтер считает, что еда и напитки в развивающихся странах могут содержать вредные микроорганизмы и быть источником таких опасных заболеваний, как холера, тиф и гепатит А. Кроме того, путешественники часто страдают от расстройств желудка, в том числе рвоты и диареи, после употребления местной пищи, сообщает Daily Express.

Чтобы избежать таких неприятностей во время отдыха, эксперт дал ТОП-5 советов, как сохранить здоровье и не испортить отдых.

Совет №1: нужно пить исключительно бутылированную воду

В частности, Грант Винтер советует употреблять только бутилированную воду, убедившись, что бутылка имеет плотно закрытую крышку. Если доступа к такой воде нет, следует употреблять кипяченую воду или использовать хлорные таблетки или йод для очистки, хотя йод рекомендуется использовать ограниченно.

Совет №2: приходить к столу как можно раньше

Чтобы избежать испорченной пищи, эксперт советует приходить на шведский стол раньше, чтобы получить свежие блюда. Также следует избегать пищи, над которой летают мухи, и употреблять в пищу только те фрукты и овощи, которые вы почистили самостоятельно.

Совет №3: откажитесь от добавления льда в напитки

Здесь все просто, эксперт отмечает, что часто на курортах лед могут изготавливать из обычной не бутылированной воды.

Совет №4: нужно остерегаться пищевых отравлений

Прежде чем заказать еду в экзотических странах, следует быть уверенным в ее безопасности. Например, недостаточно приготовленная тропическая рыба может вызвать отравление сигуатерой, а непастеризованные молочные продукты, такие как мороженое от уличных продавцов, могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка.

Совет №5: необходимо соблюдать личную гигиену

Эксперты рекомендуют всегда мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также пользоваться антисептиком для рук во время пребывания вне дома.

Такие простые правила помогут туристам избежать неприятностей во время отдыха и насладиться своей поездкой по полной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, где можно недорого отдохнуть.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/1943423/expert-warns-of-little-known-all
Теги:

Новости

Все новости