Два популярных поезда будут курсировать чаще: добавлены дополнительные рейсы

Укрзализныця усиливает предложение мест под школьные каникулы и назначает рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов – Киев – Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев – Одесса – Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Иллюстративное фото

Поезд №191/192 будет отправляться из Киева 20, 25 и 27 октября в 08:18, прибытие во Львов в 16:05. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 21:33.

В составе поезда вагоны типа купе и люкс, он может пригодиться жителям других городов, которые планируют путешествие с пересадками во Львове или Киеве.

Поезд №115/116 будет отправляться из Киева 27 октября в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Донорское сердце транспортировали авиацией в Украине на расстояние 700 км.

Полицейские вертолетом транспортировали из Черкасс в Ковель донорское сердце. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям экипажа, донорское сердце преодолело расстояние в 700 км в кратчайшие сроки. Это помогло спасти жизнь тяжелобольному. Операция прошла успешно, мужчина выздоравливает и благодарит полицейских пилотов. Видео – по ссылке.