Oktoberfest 2024: Чем будет удивлять самый известный немецкий фестиваль в этом году

Oktoberfest – это ежегодный немецкий фестиваль, в этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. Фестиваль на протяжении более двух столетий собирает почитателей баварских традиций и пива со всего мира. Однако каждый год вносит свои особенности, и 2024-й не исключение. Чем же может отличаться празднование Oktoberfest в этом году от предыдущих лет, рассказываем.

Октоберфест

1. Изменения в безопасности и здравоохранении

После пандемии COVID-19 и повышенного внимания к здравоохранению в мире организаторы фестиваля, вероятно, будут уделять еще больше внимания мерам безопасности. Это могут быть дополнительные меры санитарного контроля, усовершенствованные методы дезинфекции публичных зон и увеличение количества медицинских служб на месте. Посетители могут ожидать продолжения практики организации пространства во избежание чрезмерного скопления людей, даже если ограничения из-за пандемии уже не актуальны.

2. Новые инновации в гастрономической части фестиваля

Традиционные баварские блюда, такие как сосиски, крендели и запеченные свиньи рульки, остаются главными составляющими меню на Oktoberfest. Однако в 2024 году следует ожидать роста количества вегетарианских и веганских опций, ведь все больше людей предпочитают экологическое и нравственное питание. Это отражает общую тенденцию в гастрономии, когда фестивали адаптируются под современные требования по устойчивому развитию.

3. Цены на фестивале

В этом году цены на пиво на фестивале Октоберфест 2024 будут немалыми. Они выросли почти на 4% по сравнению с прошлым годом. В частности, за одно пиво придется заплатить от 13,60 до 15,30 евро, а это 620-700 гривен Для тех, кому алкоголь нельзя, на фестивале будут обустроены фонтанчики с бесплатной водой, или же можно приобрести лимонад по 11,67 евро (530 грн).

Плюс дополнительно придется заплатить тем, кто хочет посидеть за столиком в шатре, а дополнительно от 40 до 400 евро.

4 . Отдельное внимание к энергосбережению и экологичности

Экологическая ответственность стала неотъемлемой частью многих мировых мер. Ожидается, что в 2024 году Oktoberfest будет уделять больше внимания энергосбережению и переработке отходов. Организаторы могут использовать энергоэффективное освещение, а также другие технологии, снижающие влияние на окружающую среду. Это может относиться и к материалам, которые используются для оформления ярмарочных павильонов, посуды и упаковки.

5. Рекордное количество посетителей?

С каждым годом Oktoberfest привлекает все больше людей, и 2024 может побить новые рекорды по количеству посетителей. После определенных ограничений в предыдущие годы люди стремятся вернуться к полноценным массовым празднованиям, и фестиваль в Мюнхене снова станет магнитом для туристов со всего мира. Для организаторов это означает новые вызовы в планировании события, ведь необходимо обеспечить комфорт и безопасность всех участников.

6. Технологические нововведения

Цифровизация коснулась почти каждой сферы нашей жизни, и фестивали не исключение. В 2024 году может быть расширено использование мобильных приложений для организации посещений, бронирование мест в пивных палатках, покупки сувениров и даже заказ еды. Это сделает пребывание на фестивале более удобным, особенно для туристов, желающих максимально спланировать свое путешествие заранее.

То есть, Oktoberfest 2024 года обещает быть не менее грандиозным и интересным, чем в предыдущие годы. С изменениями в безопасности, увеличением экологических инициатив и инновациями в сфере технологий этот год может поразить посетителей как своими традиционными элементами, так и новыми подходами к организации фестиваля. Независимо от изменений Oktoberfest всегда остается главным событием осени для любителей пива, баварских традиций и ярких празднований.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда впервые за все годы отменили Октоберфест.



