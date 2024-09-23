logo

BTC/USD

63665.02

ETH/USD

2657.82

LTC/USD

67.61

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Путешествия 2024 Украинская Венеция и поселение казаков: чем удивляет город Вилково
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская Венеция и поселение казаков: чем удивляет город Вилково

Чтобы увидеть город на воде и насладиться путешествием по каналам не обязательно ехать в Венецию, ведь Украина имеет свой уникальный город, о существовании которого знают далеко не все, и зря

сегодня, 00:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

А вы знали, что в Украине есть своя Венеция, и не нужно ехать в Италию, чтобы полюбоваться городом на воде. На самой границе расположен город Вилково, славящийся своей уникальностью – часть его территории находится на воде. Здесь вместо улиц тянутся каналы, а вместо автомобилей – лодки. Однако Вилково привлекает не только своей водной частью.

Украинская Венеция и поселение казаков: чем удивляет город Вилково

Вилково

Вилково – это не просто город, а центр истории староверов и потомков казаков Запорожской Сечи. После разрушения последней Сечи в 1775 году русской императрицей Екатериной II, казаки поселились в этих землях. Сегодня Вилково разделено на две части: материковую и водную. Водная часть с ее каналами и лодками особенно привлекательна для туристов, в то время как материковая часть – это привычная городская жизнь с асфальтированными дорогами и многоэтажками. На материковой части расположен памятник лодке, ставший символом города.

Старая часть Вилкового – это водный мир с медленным ритмом жизни. Здесь царят каналы, где основной транспорт – лодки. По словам блогера Макса Узола, город похож на два разных мира, где каждый живет в своем темпе.

История Вилкового тянется с давних времен. Памятник староверу, основавший город в 1746 году, напоминает о первых поселенцах, бежавших от религиозных преследований в Российской империи. Эти земли принадлежали Османской империи, позволившей старообрядцам поселиться здесь. Впоследствии к ним присоединились казаки, которые после разрушения Сечи нашли убежище в дельте Дуная. Вилково стало местом, где слились две культуры – староверская и казацкая.

Современное Вилково – это яркий пример того, как люди смогли превратить непроходимые болота в плодородные земли. Первые поселенцы создавали островки, насыпая землю и осушая ее, что дало начало украинской Венеции. Сегодня этот город известен своими уникальными традициями и культурой, сохранившимися в первоначальном виде благодаря закрытости местной общины староверов."

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о загадочных городах Украины, которые стоит посетить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://visitukraine.today/uk/blog/4796/ukrainian-venice-experiencing-vilkovo-with-max-uzol-and-ola-manko#pro-zittya-ta-gospodarstvo-vilkovogo
Теги:

Новости

Все новости