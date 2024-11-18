В Нью-Йорке стал безумно популярным ресторан, где угощают домашними любимцами на гриле

В Нью-Йорке действует ресторан, предлагающий довольно экзотическое блюдо — морскую свинку на гриле. Заведение, которое носит название La Casa Del Cuy ("Дом морской свинки"), специализируется на приготовлении этого необычного для многих блюда, сообщает New York Post.

Морская свинка на гриле

Владелец ресторана Лусио Баррера – родом из Эквадора, где мясо морских свинок является традиционным угощением. В своем заведении он готовит грызунов на гриле, подавая их целиком. Лусио считает это блюдо лучше курицы или кролика, особенно выделяя голову как наиболее деликатесную часть.

"Это лучше, чем курица. Лучше, чем кролик. Глава — самая вкусная часть", — отметил он.

Журналисты New York Post отведали этот деликатес и поделились впечатлениями. Они отметили, что одной морской свинки хватило на троих взрослых. По их словам, мясо напоминает кролика — нежное внутри и вместе с вкусной хрустящей корочкой, как у поросенка.

Основными ценителями этого блюда являются выходцы из Эквадора и Китая, часто заказывающие целую морскую свинку для себя.

Морские свинки пользуются таким безумным спросом, что ресторан вынужден закупать их в больших объемах. Грызунов импортируют из Эквадора в замороженном виде. Лусио признается, что блюдо разлетается, как горячие пирожки.

У Casa Del Cuy морская свинка на гриле стоит 110 долларов. Сам Лусио шутит, что в зоомагазинах эти животные иногда обходятся дороже.

Для тех, кто не готов к экзотике, ресторан предлагает и более привычные блюда. Например, курица гриль, которая стоит около 20 долларов, доступна людям с традиционными вкусами, которые еще не готовы к экзотике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в гастрономическом мире происходит историческое событие — знаменитый ресторан Noma в Копенгагене, неоднократно признававшийся лучшим в мире, закрывается.



