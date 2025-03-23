Италия готова заплатить 100 тысяч евро за переезд в этот живописный горный регион

Итальянская провинция Тренто, расположенная в регионе Трентино на севере страны, предлагает финансовую помощь гражданам Италии и итальянцам за границей на восстановление заброшенных домов в регионе.

Тренто

В частности, по этой программе можно получить до 80 тысяч евро на ремонт дома и 20 тысяч евро на покупку недвижимости. Впрочем, все же важное условие: собственник обязан прожить в доме не менее 10 лет или сдавать его в долгосрочную аренду. В случае нарушения этого требования придется вернуть полученную финансовую помощь.

Известно, что программа охватывает 33 небольших городка, которые находятся на грани исчезновения из-за массовой депопуляции. В этих населённых пунктах количество заброшенных домов уже превышает число заселенных. Инициатива является частью общенациональной стратегии борьбы с вымиранием малых селений. Более того, в рамках этого плана правительство уже выделило 30 миллионов евро для поддержки общин с населением менее 5000 человек, страдающих экономическим и социальным упадком.

Вместо продажи жилья за символическую цену в один евро, как это практикуется в некоторых южных регионах Италии, власти Трентино направляют 10 миллионов евро на стимулирование покупки и реконструкции старых домов. Это должно не только оживить местные общины, но и поддержать строительный сектор и смежные отрасли.

Проект имеет определенные ограничения: стоимость ремонта не может превышать 200 000 евро, из которых новый владелец должен вложить не менее 120 000 евро. Это исключает возможность строительства больших вилл, не соответствующих местному архитектурному стилю.

Программа также запрещает использование отремонтированных домов для краткосрочной аренды – популярного вида бизнеса в туристических районах вблизи горнолыжных курортов и термальных источников. Кроме того, один человек может приобрести не более трех объектов недвижимости, что делает невозможным массовую скупку домов.

А еще у программы есть возрастные ограничения. В частности, к участию в нем не допускаются лица до 45 лет, уже проживающие в регионе. Это сделано для того, чтобы владельцы жилья с детьми не могли получить средства на реконструкцию домов, в которых они уже проживают. Инициатива направлена исключительно на восстановление заброшенных зданий, которые часто опасны для соседних сооружений.

Окончательный список участвующих в программе городков планируют утвердить в апреле. Ожидается, что в него войдут живописные горные местности, в частности, Валь-ди-Нон, где уровень депопуляции превышает 11%, а также села Рабби и Вермильо в регионе Валь-ди-Соле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Италии продают дома за один евро.



