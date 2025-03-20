Назло любителям Instagram: в Ибице закрыли популярную локацию

Испания наиболее активно в Европе ведет борьбу с чрезмерным туризмом. Власти продолжают вводить новые налоги и ограничения, а местные жители – портят жизнь туристам.

Испания борется с туризмом. Фото из открытых источников

Как пишет The Independent, жители Кала-д'Орт-де-Сан-Хосеп на острове Ибица пообещали продолжить антитуристические протесты этим летом, забаррикадировав знаменитую смотровую площадку Эс-Ведра и ее парковки бетонными блоками и предупреждениями "Вход запрещен" и "Частная собственность". Таким образом горожане хотят обуздать чрезмерный туризм и "дикие вечеринки" в этом районе.

Издание напоминает, что летом сотни неконтролируемых отдыхающих ежедневно стекаются на смотровую площадку на юго-западном побережье Ибицы, используя неофициальные парковки на частной территории, чтобы полюбоваться закатом. За последние несколько лет в этом месте наблюдалась незаконная коммерческая деятельность: там продавали мохито, а диджеи устраивали незаконные вечеринки.

Не имея возможности припарковать авто в окрестностях, туристам станет гораздо сложнее добираться до смотровой площадки Эс-Ведра пешком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед летом многие начинают задумываться над похудением. При этом мало кто знает, что для того чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно. Для похудения следует находиться в состоянии дефицита калорий. Это когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых. Хотя физическая активность играет немаловажную роль, эксперты считают, что питание — главный фактор для устойчивого похудения, пишет The Telegraph.