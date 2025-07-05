Названы самые дешевые и самые дорогие страны для переезда в 2025 году

Выбирая место для временного или постоянного переезда, люди обращают внимание на ряд факторов, и одним из ключевых среди них является стоимость жизни в той или иной стране.

Переезд в другую страну. Фото: из открытых источников

Следовательно, самыми дорогими странами для экспатов являются тройка таких стран: Швейцария, Исландия и Норвегия. Если переезд за границу осуществляется в одну из этих стран, убедитесь, что ваша компенсация учитывает потенциально более высокую стоимость жизни. Конечно, вам следует провести собственные расчеты, исходя из ваших повседневных привычек – например, управление автомобилем против пользования общественным транспортом, питание вне дома против приготовления дома.

Что касается самых дешевых стран для экспатов, то на противоположном конце спектра Мексика является самой дешевой для экспатов. Литва и Польша занимают второе место по цене самого дешевого проживания.

Если у вас нет возможности переехать за границу на вашем текущем посту, начните поиск международной работы. Благодаря онлайн-объявлениям о работе и социальным платформам, таким как LinkedIn, вам не нужно быть за границей, чтобы наладить связи. Ознакомьтесь с конкретными компаниями и их руководителями в вашей нынешней стране. Присоединяйтесь к региональным отделениям вашей профессиональной ассоциации. Исследуйте местные тенденции в вашей целевой стране и докажите, почему ваш текущий опыт и знания являются преимуществом.

Или вы можете соединить свой географический ориентир с карьерным ориентиром и стать цифровым кочевником. Бангкок, Дубай и Лондон заняли тройку лидеров в опросе популярных мест для цифровых кочевников, проведенном туристическим сайтом Hotelwithtub. В опросе рассматривались разные факторы, включая безопасность, доступность и даже уровень возврата цифровых кочевников, чтобы составить свой список. Составьте собственный список обязательных вещей для целевого региона, составьте список своих рыночных навыков и начните карьеру за границей как предприниматель.

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