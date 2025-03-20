Названы страны, лучшие для пенсионеров: туда мечтают переехать даже американцы

Многие пенсионеры по всему миру мечтают с выходом на пенсию переехать жить в другую страну. Именно для них составил рейтинг стран, где лучше провести свои "золотые годы".

Пенсионеры

К примеру, американские пенсионеры мечтают переехать жить в Панаму. Именно она возглавила рейтинг Global Retirement Index 2025 года по версии International Living. Отмечается, что именно Панама привлекает пенсионеров простой процедурой получения визы, высоким качеством жизни и оптимальным соотношением цены и качества.

По словам экспертов, Панама предлагает одну из лучших пенсионных виз в мире. Местные власти еще давно осознали, что создание благоприятных условий для иностранных пенсионеров стимулирует их переезд и инвестиции в экономику страны. Среди преимуществ для пенсионеров – скидки на авиаперелеты, культурные мероприятия и медикаменты. Кроме того, у страны есть современная медицинская система с доступными ценами, а для резидентов пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 – для женщин) предусмотрены дополнительные льготы.

На втором месте рейтинга оказалась Франция, так как предлагает одно из лучших в мире медицинских обслуживаний, которое финансируется государством и доступно всем резидентам. Стоимость жизни, особенно за пределами Парижа, может быть относительно доступной.

Среди желаемых мест для пенсионеров оказалась Малайзия, потому что предлагает высокий уровень жизни по доступным ценам. К примеру, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Куала-Лумпуре колеблется в пределах $300-500, а коммунальные услуги стоят $40-60 в месяц. Второстепенные города, такие как Пенанг и Малакка, предлагают еще более дешевое жилье, более спокойный темп жизни и развитые сообщества эмигрантов. Страна имеет качественную медицинскую систему с англоязычным персоналом. Дополнительным преимуществом является отсутствие налогов на денежные переводы из-за границы.

Еще одним популярным направлением для пенсионеров является Испания. Ее выбирают из-за мягкого климата, высококачественной медицины, доступного уровня жизни и роскошной кухни. В рейтинге Expat City Ranking 2024 три испанских города (Валенсия, Малага, Аликанте) заняли первые места среди 53 городов мира.

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