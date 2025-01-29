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Ни один российский турист не приехал в эту популярную туристическую страну

Российские туристы перестали приезжать в Грецию.

сегодня, 10:45
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Автор:
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Slava Kot

Греция заявила, что в ноябре 2024 года ни один российский турист не приехал в страну. Несмотря на отсутствие туристов из России, в Греции увеличилось количество путешественников благодаря туристам из стран Европейского Союза.

Ни один российский турист не приехал в эту популярную туристическую страну

Российские туристы. Фото из открытых источников

Банк Греции опубликовал статистику по туристам, посетившим страну за 11 месяцев 2024 года.

"Количество въездных путешественников в ноябре 2024 года выросло на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,28 млн. Такой прирост обусловлен увеличением турпотока из стран ЕС на 12,9% и из других стран — на 36,1%", — говорится в исследовании.

Больше всего туристов в ноябре в Грецию приезжали из Франции, Великобритании и Италии. Интересно, что ни один российский турист не посетил популярную туристическую страну в ноябре 2024 года.

"Между тем в ноябре не было зафиксировано ни одного путешественника из России", — сообщили в Банке Греции.

Кроме того, оказалось, что за 9 месяцев 2024 года Грецию посетило лишь 15,2 тыс. российских туристов. Это меньше, чем показатель одного месяца до пандемии — в 2019 году только в ноябре 19 тыс. российских туристов посетили Грецию. Кроме того, тогда общий годовой показатель составил более 570 тыс. туристов из России. Таким образом, посещаемость Греции российскими туристами упала примерно на 3000%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскому туристу грозит смертная казнь на Бали. Гражданин РФ распространял наркотики на туристском острове.

Также "Комментарии" писали о стране, которую следует избегать, если вы не хотите встретить россиян в отпуске.



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