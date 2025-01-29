Ни один российский турист не приехал в эту популярную туристическую страну

Греция заявила, что в ноябре 2024 года ни один российский турист не приехал в страну. Несмотря на отсутствие туристов из России, в Греции увеличилось количество путешественников благодаря туристам из стран Европейского Союза.

Российские туристы. Фото из открытых источников

Банк Греции опубликовал статистику по туристам, посетившим страну за 11 месяцев 2024 года.

"Количество въездных путешественников в ноябре 2024 года выросло на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,28 млн. Такой прирост обусловлен увеличением турпотока из стран ЕС на 12,9% и из других стран — на 36,1%", — говорится в исследовании.

Больше всего туристов в ноябре в Грецию приезжали из Франции, Великобритании и Италии. Интересно, что ни один российский турист не посетил популярную туристическую страну в ноябре 2024 года.

"Между тем в ноябре не было зафиксировано ни одного путешественника из России", — сообщили в Банке Греции.

Кроме того, оказалось, что за 9 месяцев 2024 года Грецию посетило лишь 15,2 тыс. российских туристов. Это меньше, чем показатель одного месяца до пандемии — в 2019 году только в ноябре 19 тыс. российских туристов посетили Грецию. Кроме того, тогда общий годовой показатель составил более 570 тыс. туристов из России. Таким образом, посещаемость Греции российскими туристами упала примерно на 3000%.

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