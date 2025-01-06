Пассажиры самолета совершили путешествие во времени: они взлетели в 2025, но приземлились в 2024 году

Пассажиры некоторых авиакомпаний могут возвращаться во времени и праздновать Новый год дважды. Несмотря на то, что это кажется научной фантастикой, это явление постоянно происходит на маршрутах, пересекающих международную линию изменения дат во время длительных рейсов.

Пассажиры совершили путешествие во времени на самолете. Фото из открытых источников

Человечество пока не может реально путешествовать во времени, но есть определенный путь, которым несколько сотен человек смогли с 2025 года вернуться на некоторое время в 2024 год. Такое путешествие совершили пассажиры транстихоокеанского рейса №880 из Гонконга в Сан-Франциско.

Самолет авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга 1 января 2025 в 00:25. После 14 часов полета и пересекая международную линию изменения дат, он приземлился в Сан-Франциско 31 декабря 2024 года в 22:00. Таким образом, пассажиры смогли отпраздновать наступление Нового года в Гонконге, а затем повторить празднование уже в США.

Рейс №880 от Cathay Pacific – не единственный, позволяющий "вернуться в прошлое". Вот несколько других маршрутов с эффектом "путешествия во времени":

— рейс авиакомпании Starlux: вылетает из Тайбэя в 00:05 и прибывает в Сан-Франциско в 18:50.

— рейс авиакомпании ANA: вылетает из Токио в 00:05 и прибывает в Лос-Анджелес в 17:50.

— рейс авиакомпании Air New Zealand: вылетает из Окленда в 08:50 и прибывает на остров Раротонга в 13:40.

— рейс авиакомпании United Airlines: вылетает из Гуама в 7:20 утра и прибывает в Гонолулу в 18:40.

Многие пассажиры специально бронируют такие рейсы, чтобы почувствовать эффект "путешествий по времени" и дважды отпраздновать Новый год. Однако, существуют и противоположные случаи, рейсы, позволяющие полностью пропустить Новый год. Например, рейс №27 Air New Zealand, вылетающий из Сан-Франциско 31 декабря, приземляется более чем через 12 часов в Окленде уже 2 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему волна Нового года на планете Земля длится 26 часов, а не стандартные 24, как в сутках.

Также "Комментарии" писали о 7 странах, не празднующих Новый год 1 января.