Поезда «Укрзализныци» ускоряют на 2-3 часа: какое расписание популярных рейсов

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Недилько Ксения
На железнодорожной инфраструктуре завершается ремонт и с 27 января будет ускорен ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа.
Иллюстративное фото
Что меняется:
1 . Ускорение поездов
№51/52 Запорожье – Одесса
Отправление из Запорожья: 16:00
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 часа.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30.
Ускорение: 1 ч. 59 мин.
№53/54 Днепр – Одесса
Отправление из Днепра: 18:07
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 часа.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр: 11:11
Ускорение: 1 час.
№253/254 Кривой Рог – Одесса
Отправление из Кривого Рога: 18:03
Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)
Ускорение: 2 часа.
Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог: 11:44.
Ускорение: 1 час.
2. Поезд №148/147 Киев – Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева – на 2 часа 26 минут!
Отправление из Киева: 17:25,
Прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17)
Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24), Прибытие в Киев: 09:02
3. Поезд №7/8 Харьков – Одесса ускорение на 3 часа 12 минут в направлении Одессы и 3 часа 13 минут в направлении Харькова!
Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59)
Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57)
4. Остановки в Николаевской области! Для удобства пассажиров мы добавляем новые остановки:
- Вознесенск;
- Южноукраинск (г. Южноукраинск);
- Колосовка (пгт. Токаревка).
5. Новая остановка в Одессе для удобства пассажиров: поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского.
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