Поезда «Укрзализныци» ускоряют на 2-3 часа: какое расписание популярных рейсов

На железнодорожной инфраструктуре завершается ремонт и с 27 января будет ускорен ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа.

Иллюстративное фото

Что меняется:

1 . Ускорение поездов​

№51/52 Запорожье – Одесса

Отправление из Запорожья: 16:00

Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)

Ускорение: 2 часа.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30.

Ускорение: 1 ч. 59 мин.

№53/54 Днепр – Одесса

Отправление из Днепра: 18:07

Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)

Ускорение: 2 часа.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр: 11:11

Ускорение: 1 час.

№253/254 Кривой Рог – Одесса

Отправление из Кривого Рога: 18:03

Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29)

Ускорение: 2 часа.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог: 11:44.

Ускорение: 1 час.

2. Поезд №148/147 Киев – Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева – на 2 часа 26 минут!

Отправление из Киева: 17:25,

Прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17)

Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24), Прибытие в Киев: 09:02

3. Поезд №7/8 Харьков – Одесса ускорение на 3 часа 12 минут в направлении Одессы и 3 часа 13 минут в направлении Харькова!

Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59)

Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57)

4. Остановки в Николаевской области! Для удобства пассажиров мы добавляем новые остановки:

- Вознесенск;

- Южноукраинск (г. Южноукраинск);

- Колосовка (пгт. Токаревка).

5. Новая остановка в Одессе для удобства пассажиров: поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского.