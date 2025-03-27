Полотенца совершенно не нужны: стало известно о пляже в Европе с чрезвычайным правилом

На одном из самых популярных пляжей Европы введено необычное правило, запрещающее отдыхающим раскладывать полотенца на песке. Этот запрет был введен на пляже Ла Пелоза, расположенном на итальянском острове Сардиния, сообщает Daily Express.

Пляж Ла Пелоза. Фото: Reuters

По информации издания, Ла Пелоза является одним из самых известных пляжей континента, славясь своими кристально чистыми водами, белыми песками и башней XVI века, расположенной недалеко от побережья.

Запрет на использование полотенец на пляже был введен еще в 2018 году из-за опасений, что туристы забирают домой песок в качестве сувениров, портивших пейзаж.

Стоит отметить, что годом ранее на Сардинии был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность для тех, кто забирает с пляжей ракушки, песок или гальку. За это нарушение предусмотрены штрафы от 300 до 5000 евро (примерно от 13 455 до 224 264 грн).

Журналисты отмечают, что из-за большого сопротивления местных жителей власти нашли способ обойти запрет на полотенца. Туристам предложили использовать соломенные циновки, которые можно арендовать вместо привычных полотенец.

Также отметим, что в 2024 году в Греции были ужесточены правила для популярных пляжей, в частности было установлено, что 70% пляжей должны оставаться без шезлонгов. Это решение направлено на улучшение доступа к побережью и создание порядка на пляжах.

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