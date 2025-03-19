Самые опасные авиакомпании мира: одна страна безоговорочный лидер

Несмотря на то, что современная авиация считается одним из самых безопасных видов транспорта, некоторые авиакомпании имеют неутешительную репутацию. В последнем рейтинге Airline Ratings, оценивающем уровень безопасности более 300 авиаперевозчиков, 11 компаний получили минимальный балл. Среди них сразу пять российских перевозчиков.

Рейтинг самых опасных авиакомпаний. Фото: Envato Elements

Несмотря на резонансные авиакатастрофы, всколыхнувшие мир в последние месяцы, полеты остаются крайне безопасным способом передвижения. По оценкам экспертов, вероятность смертельной авиакатастрофы настолько мала, что человек мог бы летать ежедневно в течение более 100 тыс. лет, прежде чем попасть в такую аварию.

Однако рейтинг безопасности имеет большое значение, ведь авиакомпании с низкими балами чаще попадают в неприятные ситуации, связанные с техническими неисправностями, жесткими посадками или нарушениями авиационных стандартов. Ресурс Airline Ratings на основе таких пунктов как проходимость авиационных аудитов, истории серьезных аварий, соответствия международным стандартам безопасности и уровню подготовки пилотов составил рейтинг самых опасных авиакомпаний мира.

Максимальный показатель рейтинга составляет семь звезд. Из 317 авиакомпаний, которые оценивались в 2024 году, 261 получили максимальный балл, в том числе такие перевозчики, как Swiss, Lufthansa, Edelweiss и Gulf Airlines. В то же время, компании, которые проваливают аудиты, имеют проблемы с соблюдением правил или не могут гарантировать безопасность своих рейсов, получают только одну звезду. Именно в этот "черный список" вошли 11 авиакомпаний.

Самые опасные авиакомпании мира:

— "Аэрофлот" (Россия)

— "Победа" (Россия)

— "Россия" (Россия)

- "Уральские авиалинии" (Россия)

— Air Peace (Нигерия)

— Capital Airlines (Китай)

— Pakistan International Airlines (Пакистан)

- Precision Air (Танзания)

- US-Bangla Airlines (Бангладеш)

— UTair (Россия)

— Wings Air (Индонезия)

Особое внимание привлекает ситуация с российскими авиакомпаниями. Пять из одиннадцати самых опасных перевозчиков из России. Из-за войны в Украине и международных санкциях российские самолеты не имеют доступа к современному техническому обслуживанию, что повышает риски. Кроме того, в стране наблюдается дефицит запасных частей, поскольку европейские и американские производители прекратили поставки.

Из-за этих проблем российские авиакомпании фактически отрезаны от западных рынков. Их самолеты не допускаются в воздушное пространство ЕС и многих других стран, что подтверждает их опасность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что европейская авиакомпания готова возобновить полеты из Украины.

Также "Комментарии" писали, что бывшая стюардесса рассказала, как выжить в авиакатастрофе.