Странные запреты в Германии, за нарушение которых могут наказать

Германия известна своей пунктуальностью, порядком и строгими законами. Однако среди них есть и такие, которые могут удивить даже опытнейшего путешественника. Портал "Комментарии" узнал о странных запретах в Германии, за нарушение некоторых из них предусмотрен штраф.

Германия. Иллюстративное фото

Убийство ос

Даже если оса вас раздражает, ее убийство может обойтись в 5000 евро, поскольку они находятся под охраной закона.

Остановка на автобане из-за нехватки горючего

Остановка на автобане из-за окончания горючего считается нарушением и может привести к штрафу в размере 70 евро.

Запрет на хранение урн дома

В Германии запрещено хранить урны с прахом умерших дома; захоронения должны происходить на кладбищах или в море.

Запрет после 22:00

Игра на музыкальных инструментах после 22:00 запрещена, чтобы не нарушать ночное спокойствие соседей.

Запрет на строительство офисов без окон

Строительство офисов без окон, обеспечивающих доступ к естественному свету, запрещено для защиты здоровья работников.

Запрет на строительство песчаных замков

В некоторых регионах, таких как Киль, запрещено строить песчаные замки на пляжах.

Запрет на пение первого куплета национального гимна

Пение первого куплета национального гимна, ассоциированного с нацистским прошлым, не является незаконным, но считается неприемлемым и может привести к негативным последствиям.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Италии. Кроме общеизвестных правил поведения, в Италии существуют довольно необычные запреты, незнание которых может привести к неприятным последствиям в виде штрафов.



