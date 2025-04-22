Странные запреты в Германии, за нарушение которых могут наказать

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Кречмаровская Наталия
Германия известна своей пунктуальностью, порядком и строгими законами. Однако среди них есть и такие, которые могут удивить даже опытнейшего путешественника. Портал "Комментарии" узнал о странных запретах в Германии, за нарушение некоторых из них предусмотрен штраф.
Германия. Иллюстративное фото
Даже если оса вас раздражает, ее убийство может обойтись в 5000 евро, поскольку они находятся под охраной закона.
Остановка на автобане из-за окончания горючего считается нарушением и может привести к штрафу в размере 70 евро.
В Германии запрещено хранить урны с прахом умерших дома; захоронения должны происходить на кладбищах или в море.
Игра на музыкальных инструментах после 22:00 запрещена, чтобы не нарушать ночное спокойствие соседей.
Строительство офисов без окон, обеспечивающих доступ к естественному свету, запрещено для защиты здоровья работников.
В некоторых регионах, таких как Киль, запрещено строить песчаные замки на пляжах.
Пение первого куплета национального гимна, ассоциированного с нацистским прошлым, не является незаконным, но считается неприемлемым и может привести к негативным последствиям.
Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Италии. Кроме общеизвестных правил поведения, в Италии существуют довольно необычные запреты, незнание которых может привести к неприятным последствиям в виде штрафов.
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