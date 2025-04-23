Странные запреты во Франции, за нарушение которых могут наказать

Франция, страна с богатой историей, изысканной культурой и либеральными взглядами, также имеет ряд довольно необычных законов и запретов, которые могут показаться странными или даже абсурдными для иностранцев. Однако незнание этих правил может привести к неожиданным штрафам, а в отдельных случаях – и к более серьезным последствиям.

Франция. Фото из открытых источников

Во Франции существует официальный запрет на поцелуи на железнодорожных путях. Это правило было введено еще в эпоху паровозов по соображениям безопасности, чтобы избежать задержек поездов из-за прощавшихся влюбленных пар. Хотя сегодня этот запрет может казаться анахронизмом, он все еще формально действует.

Существует давний французский запрет на называние свиней именем "Наполеон". Хотя серьезность наказания за нарушение этого правила сегодня сомнительна, формально оно никогда не было отменено.

Во Франции существуют определенные ограничения на фотографирование полицейских и авто полиции, особенно если это может быть расценено как угроза их безопасности или раскрытие оперативной информации. Хотя общего запрета нет, съемка в определенных контекстах может привести к проблемам с законом.

В некоторых городах Франции, в частности в Париже, существует ограничение или полный запрет на кормление птиц в парках и других общественных местах. Это правило вводится из соображений гигиены и контроля популяции птиц.

В некоторых городах Франции есть ограничения или запреты на запуск воздушных змеев в парках или вблизи аэропортов по соображениям безопасности.

В некоторых прибрежных городах Франции существовали противоречивые запреты на ношение буркини (мусульманского купального костюма), вызвавшие широкие дискуссии относительно прав человека и религиозной свободы. Хотя некоторые из этих запретов были упразднены судами, вопрос остается чувствительным.

Фотографирование Эйфелевой башни днем свободно, но ночное освещение башни является художественной инсталляцией, защищенной авторским правом. Коммерческое использование ночных фотографий Эйфелевой башни требует специального разрешения и может привести к штрафам в случае нарушения.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах, действующих в Германии.



