Тайланд готовится принять жесткие изменения для туристов: подробности

Таиландское правительство рассматривает возможность вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов. Это решение направлено на борьбу с нелегальной предпринимательской деятельностью путешественников, сообщает Bangkok Post.

Таиланд

Издание подчеркивает, что граждане 93 стран, в том числе и Украины, могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Однако ожидается, что этот период будет уменьшен до 30 дней.

Такая инициатива связана с ростом случаев нелегального трудоустройства и бизнеса среди туристов. Ассоциация туристических агентов Таиланда выражает обеспокоенность, а Ассоциация гостиниц страны предостерегает, что длительное безвизовое пребывание может способствовать незаконной аренде жилья иностранцами.

В частности, незаконную деятельность фиксируют в таких популярных туристических регионах как Пхукет, Чиангмай, Паттайя, Хуа Хин, Самуи, Бангкок.

Несмотря на такие ограничения, власти страны все же стремятся привлечь больше туристов, сосредотачивая внимание на стимулировании расходов путешественников внутри страны. Основная цель – поддержка местного бизнеса и сохранение рабочих мест для граждан Таиланда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что туристы, желающие пройти по любой из четырех основных троп горы Фудзи в Японии, с лета 2025 года вынуждены будут заплатить за вход в размере 4000 иен (27 долларов США). Такое решение правительство страны приняло в понедельник, 17 марта 2025 года, чтобы бороться с чрезмерным туризмом – самая высокая гора страны, когда-то место мирного паломничества, за последний год столкнулась с рекордным притоком иностранных туристов.





