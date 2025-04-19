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ТОП странных запретов в Италии, за нарушение которых могут оштрафовать

Удивительная Италия: топ необычных запретов, за нарушение которых можно поплатиться

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

Италия – страна с богатой историей, культурой и живописными видами, которая привлекает миллионы туристов каждый год. Однако, кроме общеизвестных правил поведения, в Италии существуют довольно необычные запреты, незнание которых может привести к неприятным последствиям в виде штрафов.

ТОП странных запретов в Италии, за нарушение которых могут оштрафовать

Италия. Фото из открытых источников

Венеция, известная своими каналами и романтической атмосферой, имеет строгий запрет на кормление голубей на площади Сан-Марко и других общественных местах. Это мероприятие было введено для борьбы с чрезмерной популяцией птиц, которые наносят ущерб историческим зданиям и загрязняют площади.

Штрафы за кормление голубей могут составлять от 50 до 500 евро.

В некоторых прибрежных городах Италии, таких как Эраклея вблизи Венеции, существует запрет на прогулки босиком в общественных местах. Это правило было введено из соображений гигиены и безопасности, чтобы предотвратить травмы от битого стекла и других острых предметов.

Нарушение этого запрета может привести к штрафу в размере до 250 евро.

На некоторых пляжах Италии, в частности в Читтанове на юге страны, действует запрет на строительство больших песчаных замков. Местные власти объясняют это необходимостью обеспечения свободного прохода для спасателей и сохранения естественного вида пляжей.

Нарушителям этого запрета грозит штраф в размере до 500 евро.

Хотя большинство музеев Италии позволяют фотографировать для личного пользования, некоторые из них имеют строгие ограничения или полный запрет на фотосъемку, особенно со вспышкой. Это правило часто связано с целью сохранения ценных экспонатов от повреждения светом. Согласно правилам посещения галереи Уффици во Флоренции, фотографирование со вспышкой запрещено, а коммерческая фотосъемка требует специального разрешения. Нарушение этих правил может привести к изъятию фотоаппарата или штрафу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине будут штрафовать за международные посылки.




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