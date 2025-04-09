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Укрзализныця назначила дополнительный поезд во Львов на Пасху

Укрзализныця назначила региональный поезд Черновцы — Львов на пиковые даты Пасхальных путешествий

сегодня, 16:05
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Недилько Ксения

Для пассажиров, планирующих поездки на Пасху, Укрзализныця назначает региональный поезд №802/801 Черновцы — Львов — Черновцы в даты повышенного спроса: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Укрзализныця назначила дополнительный поезд во Львов на Пасху

Поезд Черновцы-Львов

График движения:

Поезд №802/801 Черновцы — Львов: отправление из Черновцов в 06:32, Снятын 07:19–07:29, Коломыя 08:04–08:07, Ивано-Франковск 08:54–08:58, Ходоров 10:04–10:06 и прибытие.

Поезд №802/801 Львов — Черновцы: отправление из Львова в 17:20, Ходоров 18:37–18:39, Ивано-Франковск 19:47–19:56, Коломыя 20:56–20:58, Снятын 21:31–21:33 и прибытие в Черновцы в 22:07.

На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, рассчитанный на 170 мест – это гарантирует тишину, плавный ход и удобные сиденья для комфортного путешествия.

Билеты можно приобрести традиционно в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , можно ли посещать кладбища на Пасху.

Посещение кладбища на Пасху – это традиция, которая вызывает много споров среди верующих. Церковь имеет четкую позицию по этому вопросу, но в народе есть свои обычаи.

Позиция церкви: Пасха – праздник радости и победы жизни над смертью. В этот день верующие должны радоваться Воскресению Христову, а не унывать по умершим. Посещение кладбища на Пасху не соответствует духу праздника. Для поминовения умерших существуют специальные дни, например, Радоница (ведущее воскресенье), которое приходится на девятый день после Пасхи.



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