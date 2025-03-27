В отелях Египта раздают открытки с пропагандой, их печатает преданный друг Украины

Украинские туристы, отдыхающие в египетских гостиницах, сообщают о тревожном случае: на стойках регистрации им начали раздавать бюллетени с пророссийской пропагандой. В этих материалах приводится искаженная информация о войне, навязываются кремлевские нарративы и искажаются факты.

Российская пропаганда

Пропагандистские открытки под названием Good Morning News появились еще в прошлом году в гостиницах популярных курортных городов Египта, в частности в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. На первый взгляд, они выглядят как обычный информационный бюллетень, однако содержат материалы из российского агентства "Интерфакс", которое контролируется государственными структурами РФ. К примеру, в выпуске за март 2024 года основной новостью стала сфабрикованная информация об "украинском следе" в теракте в Крокус-Сити Голли. В последнем выпуске от 24 марта 2025 года пропаганда рассказывала об "ударах по ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области".

При этом туристы сообщают, что материалы публикуются не только на русском, но и на английском, немецком и французском языках. Ответственным за печать указано британское издательство KVH Media Group Ltd, занимающееся медийным обеспечением гостиничного бизнеса.

По словам туристов, такие бюллетени распространяются в популярных гостиничных сетях. Также открытки были отмечены даже на Мальдивах в Sun Siyam Iru Fushi.

Особенно беспокоит тот факт, что эти бюллетени не просто размещают в общедоступных местах, а выдают туристам прямо на рецепции, что может свидетельствовать о заинтересованности персонала в распространении такой информации.

Туристические агентства уже обратились с жалобами в администрации гостиниц, однако те отрицают свою причастность к изготовлению бюллетеней, хотя не дают четких ответов на их распространение.

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