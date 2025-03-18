Япония готовит кардинальные изменения для туристов: кого они коснутся

Туристы, желающие пройти по любой из четырех основных троп горы Фудзи в Японии, с лета 2025 года вынуждены будут заплатить за вход в размере 4000 иен (27 долларов США).

Восхождение на гору Фудзи. Фото: из открытых источников

Такое решение правительство страны приняло в понедельник, 17 марта 2025 года, чтобы бороться с чрезмерным туризмом – самая высокая гора страны, некогда место мирного паломничества, за последний год столкнулась с рекордным притоком иностранных туристов.

В прошлом году префектура Яманаси уже ввела плату за вход в размере 2000 иен (14 долларов США) плюс необязательное пожертвование для самого популярного маршрута для пеших походов к действующему вулкану – тропы Есида.

Также обеспокоенные безопасностью и экологическим ущербом на величественных склонах горы Фудзи чиновники ввели ограничение на ежедневные записи и онлайн-бронирование на этой тропе.

Таким образом, теперь плата за тропу Есида будет удвоена в сезон восхождений с июля по сентябрь, тогда как для еще трех троп, которые ранее были бесплатными, плата будет введена впервые.

Стоит отметить, гора Фудзи покрыта снегом большую часть года, но во время летнего сезона походов многие поднимаются по ее крутым скалистым склонам всю ночь, чтобы увидеть восход солнца.

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Также издание "Комментарии" сообщало – многим туристам, которые не против посетить Грецию, не лишним будет знать, что в Греции категорически запрещено носить один тип обуви – туфли на шпильках. Более того, за их ношение можно получить штраф 900 евро. Стоит отметить, что также этот тип обуви не рекомендуется надевать при авиаперелетах, поскольку это не только неудобно, но и может нанести повреждения самолету.



