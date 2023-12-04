Аренда жилья: 10 самых дорогих городов мира

Переезд в другой город мира для обучения или работы – это обретение другого опыта. Кухню города, включая местные блюда и напитки, его исторические места, архитектуру, музеи, торговые центры и многое другое – все это следует исследовать не спеша. Однако, чтобы хорошо проникнуться атмосферой избранного города, нужно в нем снять квартиру.

Монако – город, где самая высокая аренда (фото из открытых источников)

Предлагаем вашему вниманию 10 городов мира с самым дорогим арендованным жильем. Имея информацию о стоимости проживания в каждом городе, вы сможете спланировать свои расходы, помня при этом о масштабах каждого из них.

Средняя стоимость месячной аренды квартиры с одной спальней

1. Монако $3, 500

2. Нью-Йорк США $ 3,144

3. Женева Швейцария $ 2,011

4. Цюрих Швейцария $ 1 993

5. Гонконг Китай $ 1,955

6. Тель-Авив Израиль $ 1 442

7. Базель Швейцария $1 326

8. Лондон Великобритания $1234

9. Берн Швейцария $ 1 120

10. Токио Япония $ 859

Монако

Обычно в городе развлечений и отдыха аренда недвижимости предусматривает посуточную оплату, так как рассчитана на туристов, приезжающих сюда на несколько дней. Впрочем, удерживая первенство среди самых дорогих городов мира, в Монако стоимость месячной аренды жилья также занимает одно из первых мест в мире – здесь можно снять квартиру с одной спальней в среднем за $3500.

Нью-Йорк

Нью-Йорк — единственный североамериканский город, попавший в рейтинг самых дорогих городов мира. Один из самых популярных городов мира, Нью-Йорк, как известно, олицетворяет мечты и стремления миллионов людей. Здесь есть множество развлечений, и город никогда не заставит скучать. Его сердце – Мангеттен, густонаселенный район, являющийся одним из главных мировых культурных, финансовых и коммерческих центров. Бесспорно, жить в Нью-Йорке очень дорого.

Средние цены на аренду жилья за последние 2 года взмыли к небесам: годовая аренда выросла на 3,25%, а двухлетняя — на 5% и более, что является самым стремительным пиком за почти десятилетие. Чтобы снять небольшое жилье в Нью-Йорке, нужно сейчас выложить более $3000 .

Женева

Известная своим крупнейшим в мире фонтаном Jet d'Eau, Женева является одним из самых интернациональных городов мира, поскольку около 40% живущих здесь людей не имеют швейцарского паспорта. В городе есть множество роскошных кафе и торговых центров, где шоппинг может занять несколько дней. Постоянный комфорт и элегантность, предлагаемые городом, побуждают людей переезжать в Женеву, даже несмотря на то, что это один из самых дорогих городов мира.

Великолепие этого города также стоит так же дорого: ежемесячные расходы на одного человека составляют в среднем $3,500 и включают жилье (только аренда квартиры с одной спальней обойдется около $2000 ) транспорт и питание. Несмотря на высокую стоимость жизни, Женева является прекрасным городом, и люди часто выбирают иммигрировать в него.

Цюрих

Совершенно роскошный город, Цюрих расположен на северном конце Цюрихского озера и выглядит как королевская резиденция. Он славится своими набережными эспланадами, изысканными шоколадными изделиями, элитными торговыми центрами, изысканными ресторанами и многим другим. Безусловно, Цюрих входит в список самых дорогих городов мира. Это также самый экстравагантный швейцарский город для аренды жилья: средняя стоимость квартиры с одной спальней составляет около $2000 . Однако, чтобы сбалансировать расходы, здесь заработная плата также достаточно высока, а город гостеприим для туристов и иммигрантов.

Гонконг

Гонконг стабильно входит в число самых дорогих городов мира из-за дороговизны рынка жилья. Это связано с перенаселенностью города и дефицитом земли, что увеличивает конкурентный спрос и соответственно цены. Земля под застройку находится под контролем правительства и перепродается по чрезвычайно высоким ценам, что делает рынок жилья безжалостным. Чтобы снять небольшую квартиру в этом мегаполисе нужно заплатить в среднем за месяц $ 1995 .

Но не только это, но и ночная жизнь, многочисленные рынки и достопримечательности являются одними из удивительных стимулов, которые может предложить город, которые делают его отличным местом для жизни. Гонконг привлекает одних из самых богатых и успешных бизнесменов и экспатриантов в мире.

Тель-Авив

Тель-Авив – самый большой город Израиля, популярный во всем мире как разнообразное и дружественное к туристам место. Здесь есть всемирно известные рестораны, увлекательная ночная жизнь, девственные пляжи и многое другое. Несомненно, город также является одним из самых желанных мест для людей, желающих переехать. Однако для этого нужно иметь немалые средства, поскольку средняя месячная аренда однокомнатной квартиры составляет $1725 . Рынок недвижимости в Тель-Авиве очень конкурентен, что приводит к заоблачным ценам.

Базель

Самый старый университетский город Швейцарии, Базель, расположен вдоль берегов реки Рейн. С самой оживленной художественной сценой, здесь ежегодно в июне проходит самая большая в мире художественная ярмарка. Исторические здания и прекрасная архитектура делают Базель действительно прекрасным городом для жизни. Это преимущественно зеленый город, в котором круглогодично проводятся различные мероприятия, мероприятия, спортивные состязания и развлекательные игры. Однако элегантность жизни здесь стоит дорого. Средняя стоимость жилья составляет около $ 1300 .

Лондон

Лондон, столица Великобритании, не только привлекает миллионы туристов со всего мира своими достопримечательностями, но является деловой столицей всего мира, что также влияет на такой показатель, как стоимость аренды жилья в городе.

Сейчас английский мегаполис продолжает оставаться одним из самых дорогих городов в мире, где, чтобы снять однокомнатное жилье, нужно выложить в среднем $1200 .

Берн

Берн, столица Швейцарии, — еще один швейцарский город, доминирующий в списке самых дорогих городов мира. Оно популярно своей средневековой архитектурой, фонтанами, богатой историей, а также тем, что является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хотя Берн не так дорог, как другие швейцарские города, такие как Женева и Цюр их, проживание на одного человека здесь стоит в среднем обойдется в $1100 . Несмотря на то, что этот город излучает атмосферу уютного маленького городка, хороший выбор жилья как в самом городе, так и в его окрестностях все равно будет недешевым.

Токио

Токио, столица Японии, сочетает в себе ультрасовременное и традиционное от неоновых небоскребов до исторических храмов. Страна известна своими передовыми достижениями в области науки и технологий. Как преуспевающий азиатский город, в котором проживают миллионы людей, Токио непременно попадает в список 10 самых дорогих городов мира из года в год. Больше денег жильцы тратят на заоблачные цены на аренду жилья ( около $860 только за скромную квартиру) , на втором месте – владение автомобилем, на третьем – транспортные расходы и расходы на поездки на работу и обратно.

Хотя стоимость проживания в вышеперечисленных городах достаточно высока, в конце концов она зависит от человека и его образа жизни. Если расходы компенсируются доходами и соответствуют уровню жизни избранного города, решение о переезде туда следует принять.