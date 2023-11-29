Погрузиться в атмосферу Лиссабона: старинный город на семи холмах

Лиссабон – один из старейших городов Западной Европы. Фото из открытых источников.

Столица Португалии, где в конце осени и начале зимы температура не опускается ниже +14 градусов, с первых секунд покоряет своей красотой, душевностью, открытостью и романтичностью. Сегодня Лиссабон героически сопротивляется глобализации и пытается сохранить в архитектуре былое величие империи.

Лиссабон – один из старейших городов Западной Европы, пять столетий назад этот портовый город был центром морских маршрутов практически всего мира. Здесь нет ультрасовременных стеклянных небоскребов и суеты мегаполиса, а черепичные крыши и мощеные брусчаткой улочки словно созданы для того, чтоб стать декорацией мелодрамы. По вечерам в Лиссабоне можно наслаждаться музыкой, а днем – неповторимыми памятниками, завораживающими пейзажами и потрясающим национальным колоритом.

Лиссабон из-за своего географического положения часто называют "балконом Европы". Оказывается, он, как и Рим, Киев, Львов и многие другие города Европы, был построен на семи холмах. С каждого из них открывается потрясающий вид на реку Тежу и окрестности. Однако, чтобы насладиться ими, путешественники каждый должны прошагать не один километр вверх и столько же вниз. Впрочем, туристов это не останавливает – они снуют в лабиринте мощеных улиц и крутых подъемов, подняться по которым иногда помогают старинные желтые трамвайчики — одна из визитных карточек Лиссабона. Кстати, маршрут №28 может прокатить вас по центру не хуже экскурсионного автобуса.



В Лиссабоне особенная даже брусчатка. Она мелкая и выложена характерными узорами. Это калсада португеза – португальский тротуар. Традиция мостить тротуары квадратиками базальта и известняка известна еще с 1500 года, при короле Мануэле I, когда он велел привести в порядок улицы Лиссабона. Самый распространенный рисунок – большие черно-серые волны. Наверное, существует отработанная технология, сколько и каких камушков положить, чтобы волны были идеально ровные. Правда, вся эта фактурная красота мало совместима с каблуками, о которых во время экскурсии по узким улочкам и широким площадям придется забыть.

Если вида с холмов вам вдруг окажется маловато, есть еще отличная смотровая площадка, подняться на которую можно на лифте Санта Жушта. Он находится в самом сердце исторической части Лиссабона, причем не в доме, а между зданиями. Красавец с ажурными металлическими решетками в неоготическом стиле — главная инженерная достопримечательность века пара и электричества в Лиссабоне. Первые годы он был паровым, а потом стал работать от электричества За одну поездку лифт может перевести до 20-ти человек. Причем, интерьер кабинок из дерева, латуни и зеркальных вставок сохранился почти в первоначальном виде.

Свой первозданный облик имеют и уникальной красоты кареты, на которые можно взглянуть в особенном музее. Музей карет – самый посещаемый в Лиссабоне. Тем более и вход в него – бесплатный. Раньше в этом здании был манеж, где искусству верховой езды учились дети из знатных семей. Теперь здесь выставлена самая в мире большая коллекция конных экипажей, кэбов, тарантасов и карет. Королевские парадные – самые шикарные. Некоторые, украшенные золотыми скульптурами, гербами и вензелями, весят до 5-ти тонн.

Еще одна визитка города – азулежу. Этой особенной глазурованной плиткой с синими на белом фоне узорами выложены практически все фасады. Керамические панно, пейзажи, портреты святых, геометрические и флористические орнаменты уникальны и не повторяются. Кажется, что ты идешь не по улице, а по картинной галерее. Впрочем, картины эти еще и защищают стены зданий от влаги и плесени и создают в квартире особый микроклимат, когда летом прохладно, а зимой тепло. Технология производства такой плитки была позаимствована у арабов, а мода на бело-синюю гамму пришла из Китая. Во время восстановления Лиссабона после землетрясения 1755 года маркиз Помбал приказал строить недорогие однотипные дома. Чтобы они не выглядели внешне как наши хрущевки, отделку фасадов выполняли из азулежу.

Днем Лиссабон тихий, чинный и патриархальный, а вечером — шумный и опьяненный весельем и вином, после заката солнца, безлюдные улицы наполняются веселыми компаниями. Бары и кафе выставляют столы и стулья на улицу. Молодежь пьет портвейн прямо на ступеньках. И все это сопровождается игрой уличных музыкантов. Поэтому музыка на Евровидении – это, конечно, хорошо, но приехать в Лиссабон и не услышать старинные португальские романсы фаду – это грех. Лучший сценарий романтического отдыха в Лиссабоне – отведать блюда национальной кухни под чарующие звуки гитары и голоса фадишту. Фаду – это уникальное культурное явление и душа народа. В них вся тоска португальского сердца – о любви, море и родном доме.

Лиссабон – город застывших в камне и плитке легенд. Впрочем, есть и живые, как например донья Кармелинда Морейра. В ее честь на улице установлена большая мемориальная доска. Оказывается, эта жизнерадостная 87-летняя женщина – самый известный и самый старый продавец и производитель местной вишневого ликера- жиньжиньи. Каждый день этот ароматный напиток из ягод вишни, настоянных на агуарденте (невыдержанном винном спирте) она наливает из банки с краником, которая стоит на круглом столике со скатертью в веселую красную клеточку.

А еще Лиссабон – город копий. Нет, до китайцев португальцам еще далеко, но все же… Огромная бетонная статуя Иисуса с распростертыми в виде креста руками – точная, но уменьшенная на 10 метров копия знаменитого символа Рио-де-Жанейро, а мост, получивший свое название в честь дня смены власти в государстве "25 апреля" — копия моста в Калифорнии. Зато знаменитый вантовый мост через реку Тежу к северо-востоку от Лиссабона – Васко да Гама – уж точно никого не копирует. Кстати он – самый длинный в Европе (18 км, включая виадуки). Все фонари на нем немного наклонены к дороге. Зачем? Чтобы свет не мешал рыбам в реке.

Лиссабон – патриархальный и торжественный город. Здесь все достопримечательности напоминают о величии державы. Неприступные замки, роскошные дворцы, триумфальные арки и бронзовые памятники короля. Все это было возведено во времена, когда Португалия владела колониями по всему миру и деньги лились рекой. Теперь столица похожа на изрядно обедневшую, но гордую аристократку, которая изо всех сил пытается держать себя в форме… Особенно хорошо это получается у каменных жемчужин архитектуры. Из этого красивого природного материала построена знаменитая башня Торри-ди-Белен (Torre de Belеm — "башня Вифлеема"), напоминающая … Ласточкино гнездо в нашем украинском Крыму. 35-ти метровое сооружение – яркий образец мануэлинского архитектурного стиля, который характерен для Португалии эпохи Возрождения. В этом же позднеготическом стиле выполнен и Монастырь иеронимитов в предместье Лиссабона — Белен. Жеронимуш (Mosteiro dos Jerоnimos) — одно из семи чудес Португалии. Он тесно связан с историей Великих географических открытий. Именно здесь молился Васко да Гама и его команда ночью перед отплытием в Индию. Скульптурные обрамления порталов и тенистая ажурная галерея — клуатр — главные украшения монастыря. Изящные арки, разделенные хрупкими колоннами, создают ощущение сказочности.



Ну а те, кто старине предпочитает современность, может полюбоваться муралами и граффити. Например, художник Александр Фарто создал свое с помощью молотка и дрели. Необычный портрет канцлера Ангелы Меркель появился на стене не случайно. Когда-то она заявила, что хочет, чтобы Португалия навсегда осталась сельскохозяйственной страной, обеспечивая Евросоюз дешевыми продуктами. Когда железная фрау посетила Лиссабон, португальцы встретили ее демонстрациями протеста и в знак траура выпустили в небо черные шарики.