Авиакомпания №1 по полетах в ОАЭ празднует первый юбилей в Украине

Сегодня у авиакомпании flydubai со штаб-квартирой в Дубае есть повод для празднования, ведь исполняется 10 лет с момента выполнения первого коммерческого рейса в Украину в 2011 году. Компания осуществляет каждый день рейсы в Киев, а также до трех рейсов в неделю в Одессу. Об этом информирует издание "Комментарии", цитируя пресс-релиз компании flydubai.

Самолет flydubai Фото: flydubai.com

Комментируя важную дату для компании исполнительный директор flydubai Гейт Аль Гейт отметил, что главная задача flydubai состояла в том, чтобы открывать новые рынки, а также делать путешествия людей комфортными. Десятилетие присутствия на украинском рынке – хороший сигнал, что компания достигает поставленных целей и развивается. Ведь немного-немало за 10 лет услугами компании для полетов из Украины в ОАЭ и обратно воспользовались 1,5 млн украинцев.

Старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди подчеркнул, что направление полётов в Украину сегодня занимает важную нишу в компании. Более того, именно в Киев отправились первые самолеты после снятия ограничений в прошлом году.

Туристы, которые выбирают компанию flydubai и которые путешествуют на борту самолетов Boeing 737 MAX 8, могут не уставать в дороге, а, наоборот, набираться сил и приятных эмоций. В бизнес-классе в обновленных самолетах установлены кресла, которые легко раскладываются в кровать. Таким образом пассажиры могут спокойно выспаться во время полета. Компания flydubai также побеспокоилась о пассажирах эконом-класса, которые смогут ощутить преимущества новы кресел RECARO. В них можно комфортно разместиться, ведь пространства для расположения более, чем достаточно. Кроме отдыха на борту Boeing 737 MAX есть немало развлечений, которые помогут вам не заскучать в дороге. Бортовая система с 11,6-дюймовым HD-экраном содержит фильмы, ТВ-шоу, музыку и игры на русском, английском, и арабском языках. Также авиакомпания работает над тем, чтобы во всех самолетах был Wi-Fi.

Для удобства авиабилеты можно забронировать на сайте flydubai.com, в контактном центре в Дубае (+971) 600 54 44 45, в офисах продаж flydubai или у туристических партнеров.

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