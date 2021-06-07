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Следом за Францией: какая европейская страна тоже открывается для туристов

Чтобы попасть на территорию Испании, следует быть вакцинированным от коронавируса

сегодня, 18:50
Автор:

Вечканова Елена

С приходом лета началась и пора традиционных теплых отпусков. Большинство стран мира все еще находятся на адаптивном карантине, но некоторые уже приготовились к приему иностранных туристов. Как сообщает "ТСН", уже с понедельника, 7 июня, украинцы могут планировать путешествия в Испанию.

Следом за Францией: какая европейская страна тоже открывается для туристов

Испания начала принимать туристов с 7 июня. Фото: Haberler.com

Следует заметить, что существует несколько обязательных моментов, которые следует соблюдать отечественным отпускникам.

Во-первых, пересечь испанскую границу вам удастся лишь при наличии документов, подтверждающих полную вакцинацию против COVID-19. Это значит, что человеком должны быть получены обе дозы антиковидного препарата. При этом последняя прививка должна быть сделана минимум за 14 дней до начала поездки — чтобы организм окончательно "освоил" полученную вакцину.

В таком случае, как обещают испанские власти, туристам не придется проходить никаких дополнительных проверочных этапов.

Во-вторых, есть нюанс насчет происхождения самой вакцины, которую человек использовал во время прививки. Испания радо примет путешественников, которым вводился препарат, одобренный Всемирной организацией здравоохранения. Также "добро" получат туристы, получившие вакцину, прошедшую "отбор" Европейского регулятора.

Украинцам следует обратить внимание, что в список таких препаратов, доступных в наших стране, входят AstraZeneca (SKBio или Covishield), Pfizer и CoronaVac.

Отметим, что в Испании строят весьма обнадеживающие планы на предстоящий курортный сезон. По предварительным расчетам властей, страну должны посетить около 45 миллионов отдыхающих.

Это не первая европейская страна, которая на этой неделе позволит въезд иностранных граждан. Как уже сообщали "Комментарии", уже 9 июня появится возможность путешествовать во Францию. Какие правила будут действовать конкретно для украинцев, выбравших подобный маршрут, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, с какой страной украинские власти согласовали отмену специальных виз для посещения. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://tsn.ua/svit/italiya-ta-franciya-vidkrivayutsya-dlya-turistiv-yak-potrapiti-do-krayin-1799557.html
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