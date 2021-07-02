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Украина запускает прямое авиасообщение со страной, где лечат по предоплате и стоит избегать кочевников

"Комментарии" узнали сколько будут стоить билеты на первые прямые рейсы 13-14 июля из Кувейта в Киев и обратно

сегодня, 18:51
Автор:

Андрей Ройко

13 июля запускается новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) — Киев. Об этом вчера сообщил заместитель министра иностранных дел Украины (МИДУ) Дмитрий Сеник. Причем впервые за много лет преодолеть расстояние между странами можно будет прямым авиаперелетом.

Украина запускает прямое авиасообщение со страной, где лечат по предоплате и стоит избегать кочевников

С 13 июля летать в Кувейт из Украины можно будет напрямую, фото из открытых источников

"Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине — среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении", — отметил заместитель. Также Дмитрий Сеник выразил надежду, что вскоре "после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну".

Сейчас в Кувейт из Украины можно добраться только с пересадками. Перелеты выполняют украинские, турецкие и кувейтские авиакомпании. Стоимость авиаперелета на сервисах заказа авиабилетов составляет на июль-август от 8 до 19 тысяч гривен, в основном в эконом-варианте. Время путешествия, вместе с пересадками — от 8 до 25 часов.

Первый прямой рейс из Кувейта в Киев, судя по данным сервиса состоится с Ближнего Востока, время полета — 4 часа 10 минут. Цена — 11 611 гривен (эконом-вариант). Самолет прибывает в Киев около 2 часов ночи, обратный вылет — через 2,5 часа, причем стоимость билета на 1 человека заявлена больше, чем из Кувейта — 14,9 тыс. грн. В Кувейте борт приземлится в 8.15. Выполнять прямые рейсы будет авиакомпания "Jazeera Airways".

Как сообщили в МИД Украины, рейсы этой авиакомпании будут проходить два раза в неделю. С Кувейта в Киев самолеты будут следовать во вторник и пятницу. А из Киева в Кувейт — в среду и субботу. Использоваться, судя по сервисам, будет аэропорт "Жуляны".

В Министерстве посоветовали проверять условия въезда в Кувейт на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Эта ближневосточная страна в 1990 году была оккупирована войска иракского диктатора Саддама Хуйсейна. Сейчас, МИД отмечает что уровень безопасности в стране остается достаточно высоким, как и уровень экономического развития этого нефтяного государства. Но советует избегать скопления людей, не посещать места проживания бедуинов, не общаться первым с исламскими женщинами. "Желательно избегать такие районы, где проживают репатрианты, или лица с правом проживания (Бедуины), в частности Джахра, на севере страны, Фарвания", — рекомендуют в МИД.

Из интересностей — в Министерстве предупреждают, что получать медицинские услуги можно только в 2 частных больницах, причем украинцы должны быть готовы к тому, что персонал потребует предварительной оплаты любых услуг! Так же, как и в большинстве стран Персидского залива — запрещен ввоз любых товаров из Израиля, алкоголя, порнографии, а женщинам надо соблюдать мусульманский дресс-код.

"Комментарии" уже сообщали, как Украина хотела отменить НДС на внутренние авиаперевозки.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-senik-ukrayina-ta-kuvejt-vidnovlyuyut-pryame-aviaspoluchennya
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