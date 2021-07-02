Украина запускает прямое авиасообщение со страной, где лечат по предоплате и стоит избегать кочевников

13 июля запускается новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) — Киев. Об этом вчера сообщил заместитель министра иностранных дел Украины (МИДУ) Дмитрий Сеник. Причем впервые за много лет преодолеть расстояние между странами можно будет прямым авиаперелетом.

С 13 июля летать в Кувейт из Украины можно будет напрямую, фото из открытых источников

"Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине — среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении", — отметил заместитель. Также Дмитрий Сеник выразил надежду, что вскоре "п осле ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну".

Сейчас в Кувейт из Украины можно добраться только с пересадками. Перелеты выполняют украинские, турецкие и кувейтские авиакомпании. Стоимость авиаперелета на сервисах заказа авиабилетов составляет на июль-август от 8 до 19 тысяч гривен, в основном в эконом-варианте. Время путешествия, вместе с пересадками — от 8 до 25 часов.

Первый прямой рейс из Кувейта в Киев, судя по данным сервиса состоится с Ближнего Востока, время полета — 4 часа 10 минут. Цена — 11 611 гривен (эконом-вариант). Самолет прибывает в Киев около 2 часов ночи, обратный вылет — через 2,5 часа, причем стоимость билета на 1 человека заявлена больше, чем из Кувейта — 14,9 тыс. грн. В Кувейте борт приземлится в 8.15. Выполнять прямые рейсы будет авиакомпания "Jazeera Airways".

Как сообщили в МИД Украины, рейсы этой авиакомпании будут проходить два раза в неделю. С Кувейта в Киев самолеты будут следовать во вторник и пятницу. А из Киева в Кувейт — в среду и субботу. Использоваться, судя по сервисам, будет аэропорт "Жуляны".

В Министерстве посоветовали проверять условия въезда в Кувейт на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Эта ближневосточная страна в 1990 году была оккупирована войска иракского диктатора Саддама Хуйсейна. Сейчас, МИД отмечает что уровень безопасности в стране остается достаточно высоким, как и уровень экономического развития этого нефтяного государства. Но советует избегать скопления людей, не посещать места проживания бедуинов, не общаться первым с исламскими женщинами. "Желательно избегать такие районы, где проживают репатрианты, или лица с правом проживания (Бедуины), в частности Джахра, на севере страны, Фарвания", — рекомендуют в МИД.

Из интересностей — в Министерстве предупреждают, что получать медицинские услуги можно только в 2 частных больницах, причем украинцы должны быть готовы к тому, что персонал потребует предварительной оплаты любых услуг! Так же, как и в большинстве стран Персидского залива — запрещен ввоз любых товаров из Израиля, алкоголя, порнографии, а женщинам надо соблюдать мусульманский дресс-код.

"Комментарии" уже сообщали, как Украина хотела отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

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