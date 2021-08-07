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В Украине «паломничество» арабских туристов – едут целыми семьями

Как и почему арабские туристы полюбили Украину

сегодня, 22:55
Автор:

Кравцев Сергей

Если раньше арабских туристов украинцы могли увидеть в основном на европейских курортах или же в Египте, то в этом году отмечается невиданный наплыв туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Бахрейна у нас в самой Украине. Причём туристы приезжают большими семьями с родителями и детьми, гуляют улицами городов Украины, радуются климату и зелени. В Украине нет такого солнцепёка, как в арабских странах. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказала BBC News Украина председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

В Украине «паломничество» арабских туристов – едут целыми семьями

Туристы из арабских стран - фото vesti.ua

Госпогранслужба Украины подтверждает существенное увеличение притока туристов из арабских страны. Таких за первые 6 месяцев нынешнего года насчитали 17 тысяч человек, что в десятки раз больше, чем в предыдущие годы.

Наблюдениями за тем, как ведут себя арабские туристы поделилась замдиректора премьер-отеля "Днестр" Александра Гагарина. Она отметила, очень интересно наблюдать за поведением арабских гостей. Для них все в Украине кажется новым, ранее невиданным. Первое, что больше всего бросается в глаза – это то, как туристы из арабских стран радуются дождю, они смеются, снимают ливень на телефоны. Отметим, арабские гости не только облюбовали для прогулок такие города-миллионники Украины, как Киев, Львов, Днепр, их также много на популярном курорте Буковель. Там фиксируют массовый наплыв туристов из Саудовской Аравии. Наплыв настолько большой, что в некоторые рестораны уже позаботились о том, чтобы перевести меню на арабский язык.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58120247?at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=20FD5A86-F74E-11EB-BACD-BF1E16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Ukraine&fbclid=IwAR05RO8TfyGZXm4wGfETqXi1XPOAwDa3vdZ4y
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