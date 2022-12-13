Все желающие могут побывать в домах хоббитов из фильма "Властелин колец" (ФОТО)

В далеком 1999 году культовый режиссер Питер Джексон решил взяться за экранизацию серии самых известных произведений Дж. Р. Толкина — классического эпического фэнтези "Властелин колец".

Хоббитон/ Фото из открытых источников

Джексон решил не прибегать к бутафории и начал искать живописное место, где он с командой смог бы возвести реальную деревню хоббитов с домами-норами, дорогами, мостами, мельницей, прудом и обильной растительностью.





Такое место режиссер нашел в Новой Зеландии (Северный Остров). Здесь он заприметил невероятно красивую овечью ферму, владельцы которой с радостью продали киноделам свой участок.





В ходе капитального строительства, которое продолжалось практически год, была возведена уникальная деревня, которая носит название Хоббитон. Всего соорудили 37 домиков-землянок, которые художественно отделали элементами из пластика и дерева. Также построили 1,5 километра дороги, красивый каменный мост и мельницу.

Ландшафтные дизайнеры также потрудились на славу — ими были высажены живые барбарисовые изгороди, обустроены маленькие огородики и сады около нор, установлены миниатюрные заборы, разбиты газоны и цветники.





Нора Бильбо Беггинса находилась под старым развесистым дубом, однако такого дерева на участке не оказалось. Тогда Джексон решил установить синтетический дуб из оптоволокна для создания достоверной картинки.







После окончания съемок трилогии масштабные декорации были заброшены: норы начали разрушаться, растительность исчезла, а территорию "захватили" овцы.

Возрождать это уникальное место начали только в 2012 году, когда было решено снимать начало истории кольца Всевластия по произведению "Хоббит или туда и обратно".





Для этого в долине возобновили сохранившиеся норы и заново их обустроили. Также были построены новые жилища хоббитов, вновь взрощена вся культурная растительность и отстроен паб "Зеленый дракон".

После завершения съемок было решено создать на территории Хоббитона настоящий экскурсионный аттракцион и приглашать сюда всех желающих. Сегодня здесь в основном работают местные фермеры, которые поддерживают в селении хоббитов порядок, окучивают декоративные садики и огороды, косят траву, украшают территорию к проведению различных праздников.

Посетить невероятно атмосферную локацию может каждый — для этого необходимо лишь добраться до Новой Зеландии и заказать специальную экскурсию из близлежащего города Матамата или Окленда. Стоит посещение Хоббитона около 2000 тысяч гривен.

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