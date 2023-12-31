Венеция меняет правила для туристов: какие новые ограничения ждут путешественников

Популярный туристический город Венеция вводит новые ограничения для туристов, направленные на уменьшение давления от массового туризма для известной локации в Италии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.



Венеция изменяет правила для туристов. Фото из открытых источников

Изменения в правилах будут касаться двух основных направлений. Первый – это уменьшение количества человек в группах до 25, что соответствует половине вместимости типичного для Италии туристического автобуса. Вторая смена будет касаться запрета на использование громкоговорителей, которые по словам городских властей Венеции "могут повлечь за собой путаницу и беспорядки".

Представительница мэрии Венеции Элизабетта Пеше, отвечающая за безопасность, рассказала, что новые меры направлены на улучшение передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через популярные среди туристов острова Мурано, Бурано и Торчелло. Новые правила были объявлены 30 декабря, однако они вступают в силу с июня 2024 года.

Это не первые изменения для туристов в Венеции. Ранее в туристическом городе объявили о новом сборе для однодневных путешественников. Он будет действовать в 29 самых популярных для туристов дней в Венеции с апреля по июль. Стоимость сбора составит 5 евро. Венеция также ограничила прибытие крупных круизных лайнеров на свою территорию.

Агентство ООН по культуре сообщило, что одним из главных факторов влияния на Венецию в последние годы оказался туризм. Из-за этого фактора туристический город дважды предлагалось внести в список находящихся под угрозой объектов наследия ЮНЕСКО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянам не рады в популярной стране.

Также "Комментарии" писали, что путешественники назвали самые худшие страны для посещения.