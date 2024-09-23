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Чувствовала себя мишенью и добычей: 19-летняя соло-туристка назвала самую опасную страну Европы

19-летняя туристка из США Ив Ковач рассказала, что наиболее опасной страной для нее оказалась Албания

23 сентября 2024, 18:02
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Ткачик Олеся

Как известно, соло-путешествия становятся все более популярными, но вопрос безопасности остается главной проблемой для многих путешественников.

Чувствовала себя мишенью и добычей: 19-летняя соло-туристка назвала самую опасную страну Европы

Ив Ковач

В частности, 19-летняя американка Ив Ковач, начавшая свои соло-путешествия по Европе сразу после достижения совершеннолетия, поделилась своим опытом с изданием MailOnline Travel. Девушка рассказала, что наиболее опасной для нее оказалась Албания.

"Мужчины! Я чувствовала себя добычей. Даже мужчины, сидевшие с женами, сломали бы себе шеи, чтобы посмотреть на тебя, пока ты идешь по улице", – пожаловалась девушка.

Ив провела три месяца, путешествуя по 11 странам Европы с рюкзаком, чтобы убедиться, что "мир не только огромен, но и дружелюбен".

Однако, находясь в Албании, она часто чувствовала себя "мишенью" для посторонних взглядов. "Некоторые люди даже касались моих волос в супермаркете, а другие фотографировали меня", — рассказала она.

Неприятный опыт девушка имела также и в Греции из-за постельных клопов в хостеле, но Ив быстро нашла решение: "Я спала в гамаке и уехала на следующее утро."

А вот самой безопасной страной она назвала Норвегию, где даже сняла замки со своей сумки на второй день. И хотя гостеприимство не было таким ярким, как в Италии, общее чувство безопасности поразило девушку.

Кстати, Италия стала ее любимой европейской страной, особенно побережья Амальфи, которое она назвала "лучшим местом для серфинга, гостеприимства и сельскохозяйственной работы".

Завершив путешествия по Европе, Ив отметила, что каждая страна дала ей важные уроки. Она советует другим путешественникам всегда быть внимательными, использовать замки для сумок и следить за своими вещами.

Напомним, "Комментарии" рассказывали , что Париж потерял титул самого романтического города.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/travel/article-13856645/Female-American-solo-traveller-Europe-safe-unsafe-Eve-Kovac.html
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