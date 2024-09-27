Увидеть мир по карману каждому украинцу: действенные лайфхаки, как организовать путешествие мечты

Часто украинцы отказывают себе в путешествиях, ссылаясь на то, что это слишком дорогое удовольствие и потому не по карману. Впрочем, это не совсем так, утверждает издание Express, ссылающееся на путешественницу с опытом Эм. Она отыскала метод, как путешествовать недорого и комфортно.

Путешествие мечты

Женщина посетит 10 стран, при этом потратила на все путешествия около 2600 долларов. Стоимость одного путешествия составила в среднем 260 долларов.

Путешественница из Британии дала несколько советов, как устроить недорогое путешествие и сэкономить деньги.

Во-первых, женщина советует избегать ресторанов. По ее словам, при организации путешествия следует выбирать жилье с кухней, чтобы самостоятельно готовить еду. Безусловно, часть удовольствия от путешествия – это знакомство с новыми блюдами, но постоянное посещение ресторанов может быстро стать очень дорогим, отметила Эм. По ее словам, этот подход особенно актуален в странах с высоким уровнем цен, например, в Северной Европе. Однако в бюджетных регионах, таких как Юго-Восточная Азия ситуация другая: иногда еда уличных кафе может стоить дешевле, чем продукты из супермаркета.

Во-вторых, советует путешественница, можно существенно сэкономить на связи. Она советует использовать eSim, то есть виртуальную SIM-карту во избежание высоких затрат на роуминг. Альтернативой может являться приобретение местной SIM-карты в стране пребывания.

И последний совет, это выбор удачного времени для поездки. По мнению Эм, лучше избегать поездок в популярные туристические места в разгар летнего сезона, когда цены из-за массового наплыва отдыхающих из Западной Европы и Америки значительно растут. По ее словам, если планировать путешествие после июля-августа, это позволит сэкономить немалые средства практически на всем. К тому же места будут менее переполнены туристами, добавила путешественница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда украинцы могут переехать жить после выхода на пенсию и это их будет по карману.



