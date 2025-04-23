Американец переехал в Европу: он показал, что произошло с его телом



















Когда 33-летний американец Дэйв Аластер переехал из США в Европу, он не ожидал, что этот шаг полностью изменит его внешность и самочувствие. Без ограничений в еде и без занятий спортом он сбросил лишние килограммы, укрепил мышцы и улучшил медицинские показатели.

Американец переехал в Европу и похудел. Фото: @daveinportugal

Почти год назад Дэйв Аластер жил в городе Рино штата Невада, где имел классический для многих американцев образ жизни: автомобиль как основной транспорт, полуфабрикаты и высокий уровень холестерина. Однако после переезда в Европу ситуация кардинально поменялась. Фото "до" и "после" переезда это ясно демонстрируют. У Дэйва исчез живот, появились рельефные мышцы, а лицо приобрело здоровый вид.

Как признается Дэйв, он не стремился похудеть. Его рацион не изменился и он продолжал наслаждаться вином, пивом, шоколадом, мясом и другими вкусностями в Европе. Однако вес американца снижался, а уровень холестерина упал до оптимальных показателей.

Дэйв объясняет изменения качеством продуктов в Европе. По его мнению, европейская еда менее обработана, без вредных добавок, консервантов, часто присутствующих в американских супермаркетах. По его словам, простой хлеб, овощи, мясо и творог в Европе выглядит иначе и лучше на вкус.

Также Дэйв заметил, что у него изменился образ жизни. В европейских городах узкие улочки, исторические центры и удобная пешеходная инфраструктура, требующая гораздо больше ходить пешком. В США американец передвигался преимущественно на автомобиле, что сводило физическую активность к минимуму.

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