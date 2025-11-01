Готовьтесь уже сейчас: лучший ТОП-5 городов для встречи Нового года

Для многих туристов уже стало традицией отправляться в путешествия на Новый год, чтобы встретить праздник необычно – не за домашним столом, а в новой необычном месте, получив море эмоций. Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, составило список топовых европейских гоородов, идеально подходящих для встречи Нового года. Проведенный здесь праздник точно будет сказкой.

Фейерверк в Лондоне. Фото: из открытых источников

На первом месте оказался Лондон. Около 100 000 посетителей выстроятся вдоль Темзы, чтобы увидеть ежегодный фейерверк, запускаемый с London Eye. Билеты необходимо приобретать заранее. Среди хороших смотровых площадок, откуда можно увидеть фейерверк бесплатно, — Примроуз-Хилл и Хэмпстед-Хит.

Прогулка по Темзе на лодке – также популярное развлечение в новогоднюю ночь. Кроме того, некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей Лондона устраивают вечеринки. Например, в Музее естественной истории есть живая музыка и тихая дискотека.

На втором месте – Берлин. Туристам предлагают забронировать билеты на вечеринку у Бранденбургских ворот, ради живой музыки, светового шоу и масштабных фейерверков. Также советуют посетить Kulturbrauerei, чтобы увидеть самую большую крытую новогоднюю вечеринку в Берлине. В 2025 году на 13 этажах будут выступать 30 диджеев и группа с живой музыкой.

На третьем месте – Лиссабон. Туристам советуют обратить внимание на самую большую площадь Португалии. Праса-ду-Комерсиу – популярное место празднования, как и башня XVI века Торре-де-Белен. Вас ждут живая музыка, вечеринки и изобилие португальского игристого вина, которое будет сопровождать эти виды на реку. Если вы хотите отпраздновать наступление Нового года в традиционном португальском стиле, принято съедать 12 изюминок по одной в полночь, запивая их бокалом игристого.

На четвертой позиции, конечно же, Париж. В канун Нового года столица Франции оправдывает свой статус – Город огней. Любители праздника могут отправиться на Елисейские поля на официальную уличную вечеринку и светозвуковое шоу с фейерверком. В качестве альтернативы, отправляйтесь на площадь Сакре-Кёр на Монмартре, откуда открывается невероятный вид на парижский горизонт.

Закрывает топовую пятерку Дублин. Ежегодный новогодний фестиваль, который проходит на нескольких площадках, включая Дублинский замок, — главное событие. Вас ждут живые выступления, музыка, диджеи и множество вариантов еды.

