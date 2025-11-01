Готуйтеся вже зараз: найкраще ТОП-5 міст для зустрічі Нового року

Для багатьох туристів вже стало традицією вирушати в подорожі на Новий рік, щоб зустріти свято незвичайно – не за домашнім столом, а у новому незвичайному місці, здобувши море емоцій. Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet, що випускає путівники, склало список топових європейських міст, що ідеально підходять для зустрічі Нового року. Проведене свято точно буде казкою.

Феєрверк у Лондоні. Фото: з відкритих джерел

На першому місці опинився Лондон. Близько 100 000 відвідувачів вишикуються вздовж Темзи, щоб побачити щорічний феєрверк, що запускається з London Eye. Квитки необхідно купувати заздалегідь. Серед хороших оглядових майданчиків, звідки можна побачити феєрверк безкоштовно, — Прімроуз-Хілл та Хемпстед-Хіт.

Прогулянка Темзою на човні – також популярна розвага в новорічну ніч. Крім того, деякі з найбільш вражаючих визначних пам'яток Лондона влаштовують вечірки. Наприклад, у Музеї природної історії є жива музика та тиха дискотека.

На другому місці – Берлін. Туристам пропонують забронювати квитки на вечірку біля Бранденбурзьких воріт, заради живої музики, світлового шоу та масштабних феєрверків. Також радять відвідати Kulturbrauerei, щоб побачити найбільшу криту новорічну вечірку у Берліні. У 2025 році на 13 поверхах виступатимуть 30 діджеїв та гурт із живою музикою.

На третьому місці – Лісабон. Туристам радять звернути увагу на найбільшу площу Португалії. Праса-ду-Комерсіу – найпопулярніше місце святкування, як і вежа XVI століття Торре-де-Белен. На вас чекають жива музика, вечірки та достаток португальського ігристого вина, яке супроводжуватиме ці види на річку. Якщо ви хочете відсвяткувати наступ Нового року у традиційному португальському стилі, прийнято з'їдати 12 родзинок по одній опівночі, запиваючи їх келихом ігристого.

На четвертій позиції, звісно, Париж. Напередодні Нового року столиця Франції виправдовує свій статус Місто вогнів. Любителі свята можуть вирушити на Єлисейські поля на офіційну вуличну вечірку та світлозвукове шоу з феєрверком. Як альтернатива, вирушайте на площу Сакре-Кер на Монмартрі, звідки відкривається неймовірний краєвид на паризький горизонт.

Закриває топову п'ятірку Дублін. Щорічний новорічний фестиваль, який відбувається на кількох майданчиках, включаючи Дублінський замок, – головна подія. На вас чекають живі виступи, музика, діджеї та безліч варіантів їжі.

