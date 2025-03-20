Никогда не бронируйте номер в гостинице, если столкнулись с этими «красными флажками»

Многим приходилось сталкиваться с неприятными гостиничными впечатлениями: неожиданная встреча с тараканами, крошечный номер, загроможденные коридоры или больной администратор, возможно, передавший вам COVID-19. Однако в большинстве случаев тревожные сигналы еще до бронирования, отмечают эксперты. Главное, говорят они, знать, где их искать. Именно поэтому эксперты гостиничного бизнеса рассказали, на какие красные флажки стоит обращать внимание при выборе гостиницы.

Ошибки при бронировании отеля

1. Подозрительные сайты для бронирования

Если вы нашли отель по очень выгодной цене, внимательно проверьте его сайт. Как объясняет Дэвид Айзен, главный редактор Hotels Magazine, мошенники могут создавать фейковые страницы, меняя только одну-две буквы в названии.

"Никогда не нажимайте на рекламные ссылки в Google, когда ищете отель, — предостерегает эксперт по путешествиям Джон Дискала. — Многие ведут на поддельные сайты".

2. Подозрительные отзывы

Слишком много идеальных или отсутствие свежих отзывов – тревожный сигнал. Профессор Майкл Милиан советует проверять, как отель отвечает на жалобы гостей. Если администрация игнорирует негатив или отвечает шаблонно, это может свидетельствовать о плохом сервисе.

3. Недостоверные фото

Если отель использует стоковые или размытые снимки, а также не показывает реальные фото номеров и лобби – стоит насторожиться. По словам профессора Чекитана Дева, лучше искать реальные фото в отзывах туристов или статьях об отеле.

4. Подозрительно низкие цены

Слишком низкая стоимость номера может скрывать дополнительные сборы за Wi-Fi, парковку или другие услуги. Также это может указывать на старые номера или низкий уровень безопасности в районе.

5. Грязный холл и санузел

Первые впечатления важны. Если лобби захламлено или имеет неприятный запах, то и номера могут оказаться такими же. Как отмечает эксперт Ричи Карабурун, уровень чистоты в отеле можно оценить, посетив туалет во лбу. Если он грязный, это дурной знак.

6. Проблемы с персоналом

Если на вызов долго не отвечают или администратор ведет себя некомпетентно, это может свидетельствовать о плохом уровне обслуживания. Также следует обратить внимание на скорость реагирования на жалобы: если, например, в номере сломался кондиционер и его никто не спешит чинить, стоит задуматься о смене гостиницы.

7. Грязный номер

При заселении проверьте состояние матраса, пола под кроватью, мебели и телевизора. Если все выглядит устаревшим или неаккуратным, стоит рассмотреть возможность отмены бронирования, если это позволяет политика отеля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Тайланд намерен ввести жесткие ограничения для туристов.