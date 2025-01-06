Ужасный полет в самолете: с потолка на пассажиров начали падать насекомые

Пассажиры авиакомпании Turkish Airlines сообщают о тревожных инцидентах во время полетов — на борту самолетов были обнаружены клопы. Турецкая авиакомпания назвала эту проблему распространенным явлением в общественных местах.

Пассажиры жалуются на клопов в самолетах Turkish Airlines

Как сообщает New York Times, 28-летний Мэттью Майерс рассказал об ужасном моменте во время полета в Сан-Франциско самолетом Turkish Airlines, когда с потолка начали падать насекомые. По его словам, пассажиры просили пересадить их на другие места, а один из них даже занял сиденья стюардессы во избежание контакта с клопами. Стюардесса посоветовала пассажирам подать официальную жалобу.

Еще одна пассажирка Пейсенс Титкомб, совершавшая рейс Turkish Airlines из Йоханнесбурга в Стамбул, заметила, как клоп лазит по ее сиденью. Стюардесса, отреагировавшая на вызов, утилизировала насекомое и отвергла беспокойство пассажирки.

"Мне пришлось раздеться в аэропорту и переодеться, потому что у меня есть дети — а что, если бы я принесла домой клопов?", — подчеркивает Титкомб.

Другая пассажирка, Кристин Буржуа, после рейса из Вашингтона в Стамбул обнаружила 13 следов от укусов.

"Перед взлетом я заметила ползущего по моему одеялу жука. Когда я нашла другого на подушке, то поняла, что это клоп", — говорит Буржуа.

В ответ на многочисленные жалобы авиакомпания предложила пострадавшим пассажирам компенсацию в виде бонусных километров полета и скидок на будущие рейсы. Представитель компании отметил, что клопы — распространенная проблема в общественных местах, включая гостиницы и самолеты. Он подчеркнул, что Turkish Airlines придерживается высоких стандартов чистоты, в частности "глубокая очистка каждые 21 день и генеральная уборка перед каждым рейсом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти важных советах во время полета в самолете от бортпроводника.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда пассажирка открыла аварийный выход в самолете и начала ходить по крылу.