"Мы пришли только за этим": тренд в сети заставил сотни туристов штурмовать горы Италии

Итальянские Доломитовые Альпы всегда привлекали путешественников тихой красотой и сложными маршрутами. Однако этим летом горное убежище "Фридрих Август", расположенное на высоте более 2300 метров, столкнулось с угрозой, к которой никто не был готов. Сотни людей ежедневно преодолевают тяжелый подъем не ради пейзажей, а ради видео в соцсетях и горячего австрийского пончика-крапфена. Феномен приобрел такие масштабы, что горная тропа теперь больше напоминает шумную улицу мегаполиса в час пик, чем уютный уголок дикой природы.

Очереди за пончиками в Доломитовых Альпах / Иллюстративное фото: создано с помощью ИИ

Пончиковая лихорадка на высоте 2300 метров

Причиной хаоса стал вирусный тренд TikTok и Instagram. Несколько блогеров показали, как разрезают пончик с кремом на фоне альпийских пиков. Видео собрали миллионы просмотров, и в горы отправились толпы желающих повторить кадр. Большинство охотников за контентом разворачиваются сразу после заветного снимка, даже не обращая внимания на окружающие панорамы.

Теперь подниматься к приюту приходится в многочасовых пробках на тропах. На вершине образуется очередь из сотен человек. Пекарня работает на грани возможностей, выпекая тысячи пончиков, но их все равно не хватает. Некоторые даже разбивают палатки, чтобы занять очередь с утра.

Овертуризм и возмущение местных жителей

Спасатели бьют тревогу: большинство туристов отправляются в горы неподготовленными — в легких кроссовках или сандалиях, что приводит к травмам. Кроме того, альпийские луга страдают от мусора и вытаптывания. Опытные альпинисты возмущены тем, что горы превращаются в декорацию для контента.

Власти региона уже рассматривают возможность ограничения доступа к маршруту или введения предварительной регистрации. Если ситуация не изменится, экологический баланс этой высокогорной зоны окажется под угрозой уничтожения.

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